Istorijska odluka: Srbija će prvi put ovako dobiti šampiona u košarci!
Najnovije vesti iz srpske košarke su - istorijske.
Naime, predsedništvo Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije, na danas održanoj sednici, donelo je odluku o izboru organizatora završnog turnira, tzv. "fajnal fora" KLS za sezonu 2025/2026.
Organizacija je dodeljena Regionalnom košarkaškom savezu Istočne Srbije, a grad domaćin završnog turnira KLS biće Niš.
U saopštenju oko ove istorijijske promene o tome kako Srbija dobija državnog prvaka navodi se sledeće:
"RKS IS je bio jedini kandidat koji je zadovoljio sve uslove propisane Javnim konkursom UK KLS, koji je raspisan 23. marta ove godine.
Fajnal for KLS odigraće se u maju mesecu, a tačan datum odigravanja biće naknadno određen, u zavisnosti od obaveza srpskih klubova u međunarodnim takmičenjima.
Srbija će po prvi put nacionalnog šampiona dobiti na F4 turniru, u 19. sezoni KLS, što je veliki korak ka podizanju domaćeg takmičenja na viši nivo, ali i decentralizaciji košarkaškog sporta u našoj zemlji generalno", ističe se u saopštenju.
