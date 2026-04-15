Istorijska odluka: Srbija će prvi put ovako dobiti šampiona u košarci!

Najnovije vesti iz srpske košarke su - istorijske.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Naime, predsedništvo Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije, na danas održanoj sednici, donelo je odluku o izboru organizatora završnog turnira, tzv. "fajnal fora" KLS za sezonu 2025/2026.

Organizacija je dodeljena Regionalnom košarkaškom savezu Istočne Srbije, a grad domaćin završnog turnira KLS biće Niš.

U saopštenju oko ove istorijijske promene o tome kako Srbija dobija državnog prvaka navodi se sledeće:

"RKS IS je bio jedini kandidat koji je zadovoljio sve uslove propisane Javnim konkursom UK KLS, koji je raspisan 23. marta ove godine.

Fajnal for KLS odigraće se u maju mesecu, a tačan datum odigravanja biće naknadno određen, u zavisnosti od obaveza srpskih klubova u međunarodnim takmičenjima.



Srbija će po prvi put nacionalnog šampiona dobiti na F4 turniru, u 19. sezoni KLS, što je veliki korak ka podizanju domaćeg takmičenja na viši nivo, ali i decentralizaciji košarkaškog sporta u našoj zemlji generalno", ističe se u saopštenju.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu