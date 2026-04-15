Amerikanci u šoku: Isplivao snimak šta je uradio Nikola Jokić (VIDEO)

Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici, a američka javnost kao da se tek sada upoznaje - koliko je nestvaran srpski košarkaš.

Dok dobar deo NBA publike već "slavi" što će, "ničim izazvan", Šai Gildžis-Aleksander iz Oklahome po svoj prilici biti proglašen za MVP igrača, pojavljuju se nove čudesne kompilacije najboljih Jokićevih poteza koje služe da "otvore oči" onima koji se čudo "što neki toliko spominju tog srpskog centra?!".

I, kada "progledaju", onda i sami počnu da propovedaju da je zvezda Denver nagetsa - stvarno MVP.

Evo i jednog video zapisa koji je baš tome poslužio, a na kome se vide najbolje Jokićeve asistencije iz ligaškog dela sezone 2025/2026:

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

Ligaški deo sezone Jokić je zaršio uz zaista čudesnu statistiku: na tripl-dabl proseku je bio, uz 27,7 poena po utakmici, 12,9 skokova i 10,7 asistencija.

Šampionat je, računajući mečeve do plej-ofa, završio kao prvi po skokovima u celoj NBA ligi, bio je najbolji njen asistent, osmi je bio po poenima, deseti po procentu šuta iz igre (56,9%), a 20 . po "krađama" (1,4 po utakmici).

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



U prvom kolu NBA plej-ofa, Nagetsi će počev od sledeće subote igrati, kao treći u Zapadnoj konferenciji, protiv Minesota timbervulfsa.

Taj prvi meč se u Denveru igra u subotu od 21.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

U trenutku pisanja ove vesti termini ostalih mečeva ovih takmaca nisu određeni, ali se zna da će Jokić i saigrači biti domaćini i drugog susreta, dok se treća i četvrtka utakmica svakako igraju u Minesoti. Najviše može biti odigrano sedam mečeva, a dalje prolazi tim koji dođe do četiri pobede.

