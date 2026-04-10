SRBIN PRED PLEJ-OFOM NBA LIGE: Fantastični Toronto predvođen Rajakovićem "razbio" Majami (VIDEO)

Toronto reptorsi predvođeni Darkom Rajakovićem s klupe vratili su se u plej-of deo tabele pobedom nad Majami hitom 128:114.

Uzastopnim slavljima nad Majamijem na svom terenu, Reptorsi su uspeli da se popnu na peto mesto na tabeli, poslednje koje direktno vodi u doigravanje.

Još jedan važan faktor su i tri uzastopna poraza Filadelfija seventisiksersa, jednog od glavnih konkurenata na to mesto, koji su upali u nemilost kalendara, pa su se susretali sa Detroitom, San Antoniom i Hjustonom. Takođe i Atlanta hoksi posrću sa neuspesima protiv favorita Njujork niksa i Klivlend kavalirsa.

Što se tiče Reptorsa i susreta sa gostima sa Floride, domaćini su od kraja prve deonice preuzeli kontrolu i imali dva vrhunca. Prvi početkom treće deonice sa plus 23, a drugi u završnici sa 26 razlike u svoju korist.

Brendon Ingram je predvodio Toronto sa 38 poena, sedam skokova i sedam asistencija, Ar Džej Beret ga je sledio sa 22 poena, a Kolin Mari-Bojls je stao na 17 poena.

Bem Adebajo je upisao 24 poena, 11 skokova i osam asistencija kod Hita. Povređeni Nikola Jović bio je van sastava.

Toronto naredni meč igra u Njujorku protiv Niksa, Majami gostuje u Vašingtonu.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA