ZVEZDINA DRAMA! Saša Obradović grmi: To me ne zanima!
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da ga ne zanimaju kalkulacije pred poslednja dva kola Evrolige i da je samo fokusiran da njegova ekipa pobedi Asvel.
Zvezda u meču 37. kola Evrolige u petak od 20 i 45 gostuje poslednjeplasiranom Asvelu.
Srpski klub ima učinak 20-16 i teoretski i dalje može direktno u plej-of, ali i da ostane i bez plasmana u plej-in.
"Moramo da imamo istu koncentraciju i protiv uslovno rečeno slabijeg protivnika. Pokazivali smo određene slabosti u prošlosti u tim slučajevima. Mislim da smo i naučili neke lekcije, da niko ne sme da se potceni, posebno u eliminacionim utakmicama", rekao je Obradović na konferenciji za medije pred put u Francusku.
On je godinama vodio Monako i odlično poznaje Asvel.
Trener Zvezde je na kraju istakao da uopšte ne prati rezultate direktnih rivala u trci za plasman u plej-of i plej-in.
"Uopšte ne gledam rezultate, niti me zanimaju bilo kakve kalkulacije! Najvažnije je da se pobedi. Mora samo da se razmišlja o meču", podvukao je Obradović.
Tabela Evrolige
