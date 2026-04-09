ZVEZDINA DRAMA! Saša Obradović grmi: To me ne zanima!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da ga ne zanimaju kalkulacije pred poslednja dva kola Evrolige i da je samo fokusiran da njegova ekipa pobedi Asvel.

Zvezda u meču 37. kola Evrolige u petak od 20 i 45 gostuje poslednjeplasiranom Asvelu.

Srpski klub ima učinak 20-16 i teoretski i dalje može direktno u plej-of, ali i da ostane i bez plasmana u plej-in.



"Moramo da imamo istu koncentraciju i protiv uslovno rečeno slabijeg protivnika. Pokazivali smo određene slabosti u prošlosti u tim slučajevima. Mislim da smo i naučili neke lekcije, da niko ne sme da se potceni, posebno u eliminacionim utakmicama", rekao je Obradović na konferenciji za medije pred put u Francusku.

On je godinama vodio Monako i odlično poznaje Asvel.





Trener Zvezde je na kraju istakao da uopšte ne prati rezultate direktnih rivala u trci za plasman u plej-of i plej-in.

"Uopšte ne gledam rezultate, niti me zanimaju bilo kakve kalkulacije! Najvažnije je da se pobedi. Mora samo da se razmišlja o meču", podvukao je Obradović.



Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!