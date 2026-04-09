AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.

Foto: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Naime, pristalice Lejkersa traže na društvenim mrežama da se podigne statua bivšoj verenici Luke Dončića, Anamariji Goltes, ističući da je njihov raskid omogućio da se košarkaš "jezerdžija" potpuno posveti košarci i ostvari čudesne partije.

Pristalice slavnog kluba iz "grana anđela" preplavili su internet i video zapisima i objavama o neverovatnoj sezoni njihovog omiljenog Slovenca.

Neki od njih - na sav glas zahvaljuju Anamariji što je ostavila sportistu i "pretvorila ga u prokleto čudovište".

Luka Dončić’s partner, Anamaria Goltes has taken their two kids back to Slovenia and has filed a petition for child support 😳



This comes after Anamaria recently deleted all photos of Luka off her Instagram profile 😢



(via TMZ) pic.twitter.com/sZ6nYzQ2qD — Basketball Forever (@bballforever_) March 10, 2026

Drugi su pokrenuli diskusiju u kojoj tvrde da bi joj trebalo podići spomenik – onaj na kojem bi trebalo da bude i sam Luka.

Tvrde da je dala ogroman doprinos klubu time što nije "do kraja" zaživela njena veza Dončićem.

Da bi se lakše razumelo zašto su toliko "oduševljeni Anamarijom", evo nekih podataka:

Pre raskida, Lukina statistika u ovoj sezoni je bila oko:

~ 32-33 poena,

~7,9 skokova,

~8,5 asistencija.

A posle raskida, statistika mu je:



~9 skokova,~7-9 asistencija.

Istovremeno, poboljšala se i njegova efikasnost šuta.

Ranije je bilo ovako:

Šut iz igre, ukupno, uspešnost u procentima: ~49–50%,

Šut za tri poena: ~37–38%,

Slobodna bacanja: ~78–80%.

Sada je ovako:

Šut iz igre, ukupno, uspešnost u procentima: ~52–55%,

Šut za tri poena: ~38–41%,

Slobodna bacanja: ~80%+.

Dakle, daje oko pet poena više po meču, ima više od skok više po utakmici, a otprilike je na istom nivou asistencija. Ukupna efikasnost šuta mu je veća za skoro pet odsto, za tri poena je taj skok oko tri odsto, a zadržao je preciznost sa linije penala.

Dončić je pritom počeo i više da šutira, i značajno podigao efikasnost kod tzv. "teških šuteva. Navijači takođe primećuju da je pre raskida više kontrolisao loptu, češće asistirao i neretko "štedeo energiju". Od kada više nije sa Anamarijom, postao je agresivniji u prodorima ka košu, ranije i šutira, Ali...

Takav utrošak energije doveo je do niza manjih povreda, koje su kulminirale jednom većom - povredom tetive. Da bi se taj problem što pre rešio, Dončić je minulih dana odleteo u Evropu. Ovde, na "našem" kontinentu planira da se podvrgne rehabilitaciji, sve se nadajući da će se vratiti zdrav i spreman za plej-of, ali i za i borbu za nagradu za najkorisnijeg igrača sezone NBA.

Luka Dončić i raskid sa verenicom - milioni, drama, kome će deca?!



Svet sporta potresla je nedavno vest o raskidu jednog od najstabilnijih parova, Luka Dončić i Anamarija Goltes više nisu zajedno.

Nakon 12 godina veze i dvoje dece, slavni košarkaš potvrdio je da je veeridba otkazana, a fokus je sada na pravnoj borbi za alimentaciju i starateljstvo.

Iako se u regionalnim medijima pojavila informacija da Anamarija potražuje 300.000 dolara mesečno na ime alimentacije, zvanični sudski dokumenti iz Kalifornije još ne otkrivaju tačnu sumu.

Ono što je sigurno jeste da je Anamarija podnela zahtev za alimentaciju i pokrivanje advokatskih troškova.

S obzirom na to da Luka trenutno igra za Los Anđeles Lejkerse i zarađuje preko tri miliona dolara mesečno, zakoni Kalifornije su veoma strogi.

Prema procenama pravnih stručnjaka, iznos koji će Luka morati da plaća za svoje dve ćerke, Gabrijelu i Oliviju, mogao bi biti rekordan u svetu sporta.



Mnogi su se pitali da li će Anamarija dobiti polovinu Dončićevog bogatstva koje se procenjuje na stotine miliona dolara. Odgovor je – ne.

“Pošto par nikada nije formalno sklopio brak, Anamarija nema pravo na podelu imovine stečene tokom veze. Jedini zakonski osnov za isplatu je alimentacija za decu, čiju će visinu odrediti sud na osnovu Lukinih primanja i potreba dece”, navode izvori bliski situaciji.

Pored novca, glavni problem predstavlja prebivalište dece.

Anamarija se u maju prošle godine vratila u Sloveniju sa ćerkama, dok Luka živi i radi u SAD.

Dončić je istakao da mu je najteže palo to što deca nisu mogla da budu sa njim tokom sezone, što je i bio jedan od glavnih razloga za krah njihove ljubavi.

Dok javnost čeka zvaničnu odluku suda o famoznom iznosu, jasno je da će ovaj raskid biti jedan od najskupljih i najpraćenijih u istoriji sporta.

Podsetimo, slovenački košarkaš preselio se u Los Anđeles u februaru ove godine nakon razmene iz Dalasa, gde je igrao od 2018. godine.

Sa Lejkersima je, nakon sezone 2024/25 u kojoj su stigli do četvrtfinala Zapadne konferencije, potpisao unosno trogodišnje produženje ugovora vredno 165 miliona američkih dolara (oko 140,6 miliona evra).

