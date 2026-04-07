NIKOLA JOKIĆ ZAPANJIO HRVATE! Ne mogu da veruju šta je Srbin upravo uradio, odmah su ga stavili na naslovne strane

Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da će, kako god da odigra do plej-ofa, završiti ligaški deo sezone za tripl-dabl prosekom u statistici. A ono što je uradio minule noći - završilo je čak i na naslovnim stranama hrvatskih medija.

Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Evo kako je o tome svoje čitaoce izvestio hrvatski portal "24 sata":



"Jokić opet dominirao: Prvi je u istoriji s ovim postignućem

Košarkaši Denver nagetsa produžili su najduži pobednički niz NBA lige na devet utakmica. Predvođeni Nikolom Jokićem, koji je imao novi tripl-dabl, ekipa iz Kolorada slavila je je pred 19.600 gledalaca u svojoj Bol areni protiv Portland Trejl-blejzersa nakon napetih produžetaka sa 137:132.

Naslov na hrvatskom portalu 24 sata / Screenshot / 24sata.hr

Blejzersi su sjajno ušli u utakmicu te su na predah otišli s rezultatom 72:58. Činilo se kao da će ekipa Tijaga Splitera odjuriti do pobede nakon što se treća četvrtina završila s izjednačenim rezultatom (29:29), ali Nagetsi su imali drugačiji plan. Deset minuta do kraja utakmice, nakon trojke Skota Hendersona, Blejzersi su vodili sa 109:92.

Onda je na scenu kročio Džamal Marej, koji je ubacio pet brzih koševa, a dašak svežine s klupe je doneo Jonas Valančijunas, koji je zabio devet koševa u tri minuta na parketu na početku poslednje četvrtine. Onda ga je zamenio Jokić koji je nastavio tamo gde je Litvanac stao.



Malo po malo, Nagetsi su "rezali" vođstvo rivala, a 27 sekundi do kraja utakmice Aron Gordon postigao je koš za vođstvo od 125-123! Ipak, Deni Avdija odveo je utakmicu u produžetke, gde su Nagetsi potvrdili pobedu.



Jokić je bio prvo ime utakmice.

Zabeležio je novi tripl-dabl s 35 koševa, 14 skokova i 13 asistencija, ali je oduševio i u odbrani. Naime, ukrao je čak pet lopti uz dvee blokade, a NBA je objavio kako je postao prvi igrač s nekoliko utakmica od 35 koševa, 10 skokova, 10 asistencija i pet ukradenih lopti u jednoj sezoni (blokade i ukradene lopte počele su se beežiti od sezone 1973./74.)", piše pomenuti hrvatski medij.

NIKOLA JOKIĆ DOMINATES IN DENVER'S COMEBACK WIN 🚨



35 points

14 boards

13 assists

5 steals



9 STRAIGHT WINS for the @nuggets... as Joker becomes the first player with multiple 35/10/10/5 games since 1973-74! pic.twitter.com/BQ80swgFc6 — NBA (@NBA) April 7, 2026

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: na tripl-dabl proseku je, uz 28 poena po utakmici, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, sedmi je po poenima, deseti po procentu šuta iz igre (56,8%) a 19. je po "krađama" (1,4 po utakmici).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Raspored utakmica Denver nagetsa do kraja ligaškog dela sezone

Protiv Memfis Grizlisa kod kuće - četvrtak, 09.04. - od 03.00

Protiv Oklahoma Siti Tandera kod kuće - subota, 11.04. - od 03.00

Protiv San Antonio Sparsa u gostima - ponedeljak, 13.04. - od 02.30

