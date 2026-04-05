Košarka

HAOS NA UTAKMICI U FRANCUSKOJ: Pobili se košarkaši Monaka i Dižona (VIDEO)

Časlav Vuković

05. 04. 2026. u 22:25

ČESTO na košarkaškim terenima zna da dođe do sukoba među igračima. Upravu se takva situacija desila na utakmici Monako - Dižon.

ХАОС НА УТАКМИЦИ У ФРАНЦУСКОЈ: Побили се кошаркаши Монака и Дижона (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@BasketNews_com

Opšta tuča dogodila se u samom finišu utakmice i to kad je ona već bila rešena. Žuan Begarin iz tabora Kneževa je iz, za mnoge neobjašnjivog razloga, pesnicom pogodio Kventina Losera iz Dižona pravo u lice.

Njemu je tom prilikom rasečeno lice, a krv je odmah počela da teče. Gosti su burno reagovali, ali su saigrači i igrači Monaka brzo reagovali i sprečili dalji haos.

Tim Manučara Markoišvilija je slavio sa 108:95, ali trijumf je ostao u senci pomenute tuče.

Podsetimo, Monako je prvi na tabeli u francuskom prvenstvu sa učinkom 21-3.

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike