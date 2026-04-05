HAOS NA UTAKMICI U FRANCUSKOJ: Pobili se košarkaši Monaka i Dižona (VIDEO)

ČESTO na košarkaškim terenima zna da dođe do sukoba među igračima. Upravu se takva situacija desila na utakmici Monako - Dižon.

Opšta tuča dogodila se u samom finišu utakmice i to kad je ona već bila rešena. Žuan Begarin iz tabora Kneževa je iz, za mnoge neobjašnjivog razloga, pesnicom pogodio Kventina Losera iz Dižona pravo u lice.

Njemu je tom prilikom rasečeno lice, a krv je odmah počela da teče. Gosti su burno reagovali, ali su saigrači i igrači Monaka brzo reagovali i sprečili dalji haos.

Things got heated in Monaco–Dijon as a scuffle broke out, and punches were thrown 😳pic.twitter.com/OedmFieoNf — BasketNews (@BasketNews_com) April 5, 2026

Tim Manučara Markoišvilija je slavio sa 108:95, ali trijumf je ostao u senci pomenute tuče.

Podsetimo, Monako je prvi na tabeli u francuskom prvenstvu sa učinkom 21-3.

