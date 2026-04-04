AMERI SAZNALI ŠTA SRBI URADE KAD JE TEŠKO - I OSTALI U ŠOKU! Trener najvećeg američkog čuda objasnio kako je to kad treniraš SRBE! (VIDEO)

Jedno od najvećih ovosezonskih sportskih čuda u Americi je i "balkanski" tim univerziteta Ilinois za koji, pored ostalog, igraju i Srbi David Mirković i Andrej Stojković. Oni su dogurali do završnog turnira koledž košarke prošavši kroz "martovsko ludilo" uz impresivne partije, a posebno je interesantno kako trener te ekipe, Bred Andervud, govori o tome - kako izgleda trenirati srpske košarkaše.

Pred polufinale "NCAA Final four"-a, protiv Univerziteta Konektikat, strateg "borbenih Ilinija" je u emisiji „Don’t @ Me” sa Denom Dakičem pričao i o svom iskustvu sa srpskim košarkašima u ekipi Ilinisa.

Na Dakičevo pitanje: „Koliko je zabavno trenirati Srbe?”, odgovor je glasio ovako:

„Sjajno je! Da, ovo je najzabavnije što sam ikada imao trenirajući neki tim. Pre svega, mi nemamo loše treninge. A razlog za to, i ono što je zaista sjajna stvar kod njih, jeste to što su oni (Srbi) neverovatno takmičarski nastrojeni. Hoću da kažem, oni se pojave i, prosto, vole košarku! Vole da rade, vole da se takmiče. Uopšte nije bitno da li radimo vežbe šuta ili igramo pet na pet. David Mirković (na fotografiji u vrhu ovog teksta)... mislim, on je na momente kao dete u vrtiću, a onda kada zakorači na teren, tada bi vam najradije 'iščupao grkljan' koliko je takmičarski nastrojen. Zaista uživam u tom delu rada. (Momci iz Srbije) Veoma su obrazovani i zreli, sa njima možete razgovarati o mnogo čemu. Ali ono što je najvažnije - oni znaju kako se pobeđuje i žele da pobede. Oni igraju za ime na prednjoj strani dresa (ime ekipe tim), a ne za ime na leđima (sopstveno prezime, tj. ne igraju za sebe). Pravo je zadovoljstvo trenirati ih!”

Evo i video zapisa te Andervudove izjave, pre još jedne o Srbima:



„Volim da treniram Srbe. Oni su drugačiji. Kod njih nema 'emotivnog pucanja' kada vičete na njih. Ako kažete srpskom igraču da nešto ne radi dobro, on vas pogleda u oči i kaže: 'Razumem, treneru, biću bolji'. Postoji ta neverovatna čvrstina i košarkaška inteligencija koja je utkana u njihovu kulturu. Oni ne igraju samo košarku, oni je razumeju. Imaju taj takmičarski duh koji je veoma redak. Kada stvari postanu teške, Srbi ne beže od izazova, oni zapravo tada postaju još bolji. To je nešto što svaki trener želi u svom timu — igrače koji su 'tvrdi' i kojima je pobeda važnija od sopstvene statistike“, objasnio je trener Ilinoisa, ili Ilinoja, jer je u srpskom jeziku pravilno i jedno i drugo, kako je raditi sa našim košarkaškim nadama.

Polufinale Konektikat - Ilinois počinje tačno devet minuta posle ponoći u ovoj noći između subote i nedelje, a od 02.49 na programu je sudar Arizone i Mičigena.

