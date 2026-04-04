MAJKL MELOUN SE VRAĆA? Evo koji klub želi bivšeg trenera Denvera i Nikole Jokića

NEKADAŠNjI trener Denver nagetsa, Majkl Meloun mogao bi da se vrati u NBA ligu.

Ovaj 54-godišnji stručnjak je 10 godina bio na klupi kluba iz Kolorada od 2015. do 2025. godine i sa tom ekipom predvođenom Nikolom Jokićem je osvojio titulu.

Naime, kako prenosi NBA insajder Bret Sigel, Meloun se pominje kao zamena za Džamala Mozlija trenera Orlando medžika.

REPORT: Michael Malone has been linked to the Magic as a potential replacement for Jamahl Mosley, per @BrettSiegelNBA.



Iako tim sa Floride igra solidno ove sezone, trenutno je na devetom mestu na Istoku sa 41-36 i praktično je siguran učesnik plej-ina, dok ga čeka borba za plej-of.

Ipak, čelnici ovog kluba žele još bolje rezultatu i očigledno veruju da je on pravo rešenje za klupu.

Meloun je u karijeri pre Denvera kratko radio u Sakramento kingsima, a bio je pomoćnik na klupama Golden Stejt voriorsa, Nju Orleans pelikansa, Klivlend kavalirsa i Njujork niksa.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

