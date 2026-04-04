MAJKL MELOUN SE VRAĆA? Evo koji klub želi bivšeg trenera Denvera i Nikole Jokića
NEKADAŠNjI trener Denver nagetsa, Majkl Meloun mogao bi da se vrati u NBA ligu.
Ovaj 54-godišnji stručnjak je 10 godina bio na klupi kluba iz Kolorada od 2015. do 2025. godine i sa tom ekipom predvođenom Nikolom Jokićem je osvojio titulu.
Naime, kako prenosi NBA insajder Bret Sigel, Meloun se pominje kao zamena za Džamala Mozlija trenera Orlando medžika.
Iako tim sa Floride igra solidno ove sezone, trenutno je na devetom mestu na Istoku sa 41-36 i praktično je siguran učesnik plej-ina, dok ga čeka borba za plej-of.
Ipak, čelnici ovog kluba žele još bolje rezultatu i očigledno veruju da je on pravo rešenje za klupu.
Meloun je u karijeri pre Denvera kratko radio u Sakramento kingsima, a bio je pomoćnik na klupama Golden Stejt voriorsa, Nju Orleans pelikansa, Klivlend kavalirsa i Njujork niksa.
Preporučujemo
Komentari (0)