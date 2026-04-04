Košarka

MAJKL MELOUN SE VRAĆA? Evo koji klub želi bivšeg trenera Denvera i Nikole Jokića

Časlav Vuković

04. 04. 2026. u 12:00

NEKADAŠNjI trener Denver nagetsa, Majkl Meloun mogao bi da se vrati u NBA ligu.

МАЈКЛ МЕЛОУН СЕ ВРАЋА? Ево који клуб жели бившег тренера Денвера и Николе Јокића

FOTO: Tanjug/AP

Ovaj 54-godišnji stručnjak je 10 godina bio na klupi kluba iz Kolorada od 2015. do 2025. godine i sa tom ekipom predvođenom Nikolom Jokićem je osvojio titulu.

Naime, kako prenosi NBA insajder Bret Sigel, Meloun se pominje kao zamena za Džamala Mozlija trenera Orlando medžika.

Iako tim sa Floride igra solidno ove sezone, trenutno je na devetom mestu na Istoku sa 41-36 i praktično je siguran učesnik plej-ina, dok ga čeka borba za plej-of.

Ipak, čelnici ovog kluba žele još bolje rezultatu i očigledno veruju da je on pravo rešenje za klupu.

Meloun je u karijeri pre Denvera kratko radio u Sakramento kingsima, a bio je pomoćnik na klupama Golden Stejt voriorsa, Nju Orleans pelikansa, Klivlend kavalirsa i Njujork niksa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal