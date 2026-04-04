DALAS IMA KOŠARKAŠKO ČUDO: Kuper Fleg oborio rekord, ušao u istoriju NBA lige!

Časlav Vuković

04. 04. 2026. u 09:45

JOŠ jednom je ispisana istorija NBA lige. Ovoga puta to je uradio košarkaš Dalas maveriksa, Kuper Fleg.

ДАЛАС ИМА КОШАРКАШКО ЧУДО: Купер Флег оборио рекорд, ушао у историју НБА лиге!

Prvi pik sa poslednjeg drafta, pokazuje zašto je nova zvezda u nastajanju kad je igra pod obručima u pitanju.

On je u porazu Dalasa od Orlanda (127:138) postigao čak 51 poen i postao najmlađi igrač u istoriji NBA lige koji je prebacio 50 poena.

Fleg je do ovog dostignuća stigao sa 19 godina i 103 dana. Do sad je rekord bio Brendon Dženings, koji je imao 20 godina i 52 dana kada je postigao je 55 poena u dresu Milvokija 2009. godine.

Nema dileme da je svetla budućnost pred bivšim studentom Djuka i od njega se očekuje da napravi veliku karijeru.

Fleg u debitantskoj sezoni prosečno beleži 20,8 poena, 6,6 skokova i 4,5 asistencija po utakmici.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

