DALAS IMA KOŠARKAŠKO ČUDO: Kuper Fleg oborio rekord, ušao u istoriju NBA lige!
JOŠ jednom je ispisana istorija NBA lige. Ovoga puta to je uradio košarkaš Dalas maveriksa, Kuper Fleg.
Prvi pik sa poslednjeg drafta, pokazuje zašto je nova zvezda u nastajanju kad je igra pod obručima u pitanju.
On je u porazu Dalasa od Orlanda (127:138) postigao čak 51 poen i postao najmlađi igrač u istoriji NBA lige koji je prebacio 50 poena.
Fleg je do ovog dostignuća stigao sa 19 godina i 103 dana. Do sad je rekord bio Brendon Dženings, koji je imao 20 godina i 52 dana kada je postigao je 55 poena u dresu Milvokija 2009. godine.
Nema dileme da je svetla budućnost pred bivšim studentom Djuka i od njega se očekuje da napravi veliku karijeru.
Fleg u debitantskoj sezoni prosečno beleži 20,8 poena, 6,6 skokova i 4,5 asistencija po utakmici.
