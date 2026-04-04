DALAS IMA KOŠARKAŠKO ČUDO: Kuper Fleg oborio rekord, ušao u istoriju NBA lige!

JOŠ jednom je ispisana istorija NBA lige. Ovoga puta to je uradio košarkaš Dalas maveriksa, Kuper Fleg.

Prvi pik sa poslednjeg drafta, pokazuje zašto je nova zvezda u nastajanju kad je igra pod obručima u pitanju.

On je u porazu Dalasa od Orlanda (127:138) postigao čak 51 poen i postao najmlađi igrač u istoriji NBA lige koji je prebacio 50 poena.

Fleg je do ovog dostignuća stigao sa 19 godina i 103 dana. Do sad je rekord bio Brendon Dženings, koji je imao 20 godina i 52 dana kada je postigao je 55 poena u dresu Milvokija 2009. godine.

Nema dileme da je svetla budućnost pred bivšim studentom Djuka i od njega se očekuje da napravi veliku karijeru.

Fleg u debitantskoj sezoni prosečno beleži 20,8 poena, 6,6 skokova i 4,5 asistencija po utakmici.

