SRPKINJA U FINALU NCAA: Anđela Dugalić i UCLA će se boriti za trofej (VIDEO)

Časlav Vuković

04. 04. 2026. u 08:35

SRPSKA košarkašica Anđela Dugalić ima priliku da podigne trofej NCAA. Univerzitet UCLA za koji nastupa u polufinalu je savladao Teksas sa 51:44.

FOTO: N. Paraušić

Reprezentativka naše zemlje je na parketu provela 27 minuta, za to vreme je ubacila četiri poena, uhvatila sedam skokova i udarila dve rampe.

UCLA je dobro otvorila susret, povela je sa 14:6. Ta razlika je iako stečena u ranoj fazi utakmice bila dovoljna da se ostvari veliki trijumf.

Najefikasnija u pobedičkom sastavu je bila Loren Bets sa 16 poena, Kiki Rajs je dala 11, a po 10 su ubacile Đijana Nipkens i Gabrijela Hakez.

Ovaj univerzitet će se u finalu boriti sa Južnom Karolinom koja je ubedljivo savladala Jukon sa 62:48.

