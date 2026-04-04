SRPKINJA U FINALU NCAA: Anđela Dugalić i UCLA će se boriti za trofej (VIDEO)
SRPSKA košarkašica Anđela Dugalić ima priliku da podigne trofej NCAA. Univerzitet UCLA za koji nastupa u polufinalu je savladao Teksas sa 51:44.
Reprezentativka naše zemlje je na parketu provela 27 minuta, za to vreme je ubacila četiri poena, uhvatila sedam skokova i udarila dve rampe.
UCLA je dobro otvorila susret, povela je sa 14:6. Ta razlika je iako stečena u ranoj fazi utakmice bila dovoljna da se ostvari veliki trijumf.
Najefikasnija u pobedičkom sastavu je bila Loren Bets sa 16 poena, Kiki Rajs je dala 11, a po 10 su ubacile Đijana Nipkens i Gabrijela Hakez.
Ovaj univerzitet će se u finalu boriti sa Južnom Karolinom koja je ubedljivo savladala Jukon sa 62:48.
