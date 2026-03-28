NE POMAŽE NI NBA POJAČANJE: FMP pobedio Megu u ABA ligi, i to kako

Košarkaši FMP-a pobedili su kao gosti Megu rezultatom 84:79 u meču šestog kola plej-auta ABA lige.

Mega sad ima učinak 9-13, a FMP uz utakmicu manje 9-12.

Lazar Stefanović i Filip Barna su predvodili FMP ka pobedi sa po 21 poenom, a 20 je dao Džošua Skot.



Bogoljub Marković je sa 16 poena bio najefikasniji u Megi, 15 je dao Urban Kroflič, po 11 Džordan Dejvis i povratnik u Megu i NBA lige Nikola Đurišić, a 10 Savo Drezgić.

U narednom kolu FMP će dočekati Spartak, a Mega će biti domaćin Krki.



