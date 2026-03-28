POBEDE JOKIĆA I DONČIĆA PODIGLE PRAŠINU: Zbog ovoga se hitno menjaju pravila u NBA ligi
VODI se u Americi polemika o tome kako zaustaviti tankovanje (namerno gubljenje utakmica) u NBA ligi, a zbog toga će i pravila biti promenjena.
Sve je više mečeva koji izazivaju polemiku u javnosti, a zbog toga su poslu prionuli i čelnici lige koji žele to da zaustave.
Mečevi koji su igrali noćas Luka Dončić i Nikola Jokić izazvali su pažnju, ali nisu jedini koji se prate.
Denver je na 5:29 pre kraja meča imao dvocifren minus protiv Jute (124:114), a onda je napravio seriju 21:5 i došao do velike pobede.
Zbog čega je to mogući problem? Zato što Džezeri u poslednjoj četvrtini ni u jednom trenutku meča nisu na terenu imali najbolje igrače - Kajla Filipovskog (25 poena, 8 skokova, 5 asistencija) i Brajsa Sensaba (12, 6sk, 4as). To su bili dvojica najefikasnijih igrača Jute.
Ista situacija viđena je i u pobedi Lejkersa nad Bruklinom. Klub iz Kalifornije u poslednju deonicu ušao je sa poenom prednosti, da bi meč završio sa čak 17 viška. U poslednjoj deonici trojica startera Netsa nisu odigrala ni sekund - Nik Klakston (6, 7sk, 3as), Zair Vilijams (16, 3 uk.l) i Noa Klauni (5, 3sk). A, preostala dvojica startera Nolan Traore (9, 7as) i Drejk Pauel (7, 1as) su igrali dva, odnosno četiri minuta i to kada je sve bilo rešeno.
Manje-više identična situacija se desila i na utakmici Golden Stejta i Vašingtona gde su "ratnici" dobili (131:126), a od startera četvorica igrača nisu provela ni sekund na parketu.
U pitanju su Bilal Kulibali, Bab Kerington, Tre Džonson, dok je Aleks Sar dobio šestu ličnu u trećoj deonici, a Liki Blek (dvosmerni ugovor) je igrao svih 12 minuta. Takođe, Tristan Vukčević nije igrao odlukom trenera...
Najavljene su i promene u NBA ligi
Komesar NBA lige Adam Silver javno je pričao da je plan da se stane na put "tankovanju" i da će uraditi sve što može da spreči timove da namerno gube utakmice. Pouzdani novinar Šams Čaranija je objavio da su ponuđena tri rešenja za taj problem. Probaćemo da ih uprostimo, mada nije jednostavno objasniti šta je plan.
Prvo rešenje - 18 timova u draft lutriji (timovi od 7. do 15. mesta u obe konferencije) sa smanjenim šansama da dobiju pravo prvog pika na draftu, poslednjih 10 timova bi imalo 8 odsto šanse, ostali bi imali 20 odsto šanse raspoređeni od 11. do 18. mesta i izvlačila bi se draft lutrija za svih 18 ekipa.
Drugo rešenje - 22 tima u draft lutriji, ali bi se gledali rezultati u poslednje dve sezone (timovi od 7. do 15. mesta u obe konferencije, plus četiri ekipe koje ispadnu u prvoj rundi plej-ofa). Timovi bi takođe morali da imaju najmanje 25 pobeda u sezoni da bi se kvalifikovali, ako ne ostvare taj uslov, onda će biti ubačeni na određeno mesto, a najbolja četiri tima biće deo lutrije kao što je trenutno.
Treće rešenje - 18 timova podeljeno u 'pet po pet' lutriju. Pet najgorih timova imaju identične šanse za prvog pika, a lutrija se formira za pikove od 1. do 5. mesta, a najgorih pet ekipa imaju 10 odsto šansi, a oni koji ostanu van tih pet će biti određeni na osnovu zasebnog žreba.
