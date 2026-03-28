IPAK JE MOGUĆE! KK Partizan dobio sjajne vesti iz Evrolige

Najnovije vesti iz Evrolige tiču se košarkaškog kluba Partizan.

FOTO: N. Skenderija

Naime, košarkaš crno-belih Sterling Braun najkorisniji je (MVP) igrač 34. kola Evrolige - iako nije imao najveći indeks korisnost.

Braun je u pobedi Partizana nad Valensijom posle dva produžetka (110:104, 97:97, 84:84) ostvario indeks korisnosti 32 za 40 i po minuta.

Postigao je 31 poen (šutirajući 5/10 za dva, 4/9 za tri i 9/9 slobodna bacanja), a imao je i sedam skokova, dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Amerikanac iz Partizana nije imao najveći indeks korisnosti u 34. kolu: to je ostvario Džordan Lojd sa 35, ali je njegov Efes ubedljivo poražen na gostovanju Realu rezultatom 82:71, pa je MVP nagrada pripala asu crno-belih.

Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti" .

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan