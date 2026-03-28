Košarka

IPAK JE MOGUĆE! KK Partizan dobio sjajne vesti iz Evrolige

Новости онлине

28. 03. 2026. u 13:13

Najnovije vesti iz Evrolige tiču se košarkaškog kluba Partizan.

ИПАК ЈЕ МОГУЋЕ! КК Партизан добио сјајне вести из Евролиге

FOTO: N. Skenderija

Naime, košarkaš crno-belih Sterling Braun najkorisniji je (MVP) igrač 34. kola Evrolige - iako nije imao najveći indeks korisnost.

Braun je u pobedi Partizana nad Valensijom posle dva produžetka (110:104, 97:97, 84:84) ostvario indeks korisnosti 32 za 40 i po minuta.

Postigao je 31 poen (šutirajući 5/10 za dva, 4/9 za tri i 9/9 slobodna bacanja), a imao je i sedam skokova, dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Amerikanac iz Partizana nije imao najveći indeks korisnosti u 34. kolu: to je ostvario Džordan Lojd sa 35, ali je njegov Efes ubedljivo poražen na gostovanju Realu rezultatom 82:71, pa je MVP nagrada pripala asu crno-belih.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)