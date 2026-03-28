Košarka

NIKOLA JOKIĆ MOŽE SVE! Srbin postigao koš zbog kog su se svi hvatali za glavu (VIDEO)

Новости онлајн

28. 03. 2026. u 08:54

NASTAVLjA Nikola Jokić da pomera granice mogućeg, a potezom u trećoj četvrtini duela protiv Jute još jednom je podigao svet na noge.

FOTO: Printskrin/NBA/Iks

Nagetsi su savladali Jutu 135:129, i to ponajviše zahvaljujući Nikoli Jokiću koji je još jednom odbio da se preda. 

Srpski centar meč je završio sa 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Bio je to njegov četvrti uzastopni tripl-dabl, ukupno 31. ove sezone.

Potez koji će se dugo vrteti na društvenim mrežama viđen je u trećoj deonici, kada je Srbin poentirao gotovo sa centra terena. 

Za Denver je ovo bila peta pobeda zaredom. Nagetsi sada imaju skor 47-28 i nalaze se na četvrtom mestu na tabeli Zapadne konferencije.

Naredni meč Nikola Jokić i saigrači igraće protiv Golden Stejt Voriorsa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

