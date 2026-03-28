NIKOLA JOKIĆ MOŽE SVE! Srbin postigao koš zbog kog su se svi hvatali za glavu (VIDEO)

NASTAVLjA Nikola Jokić da pomera granice mogućeg, a potezom u trećoj četvrtini duela protiv Jute još jednom je podigao svet na noge.

Nagetsi su savladali Jutu 135:129, i to ponajviše zahvaljujući Nikoli Jokiću koji je još jednom odbio da se preda.

Srpski centar meč je završio sa 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Bio je to njegov četvrti uzastopni tripl-dabl, ukupno 31. ove sezone.

Potez koji će se dugo vrteti na društvenim mrežama viđen je u trećoj deonici, kada je Srbin poentirao gotovo sa centra terena.

Za Denver je ovo bila peta pobeda zaredom. Nagetsi sada imaju skor 47-28 i nalaze se na četvrtom mestu na tabeli Zapadne konferencije.

Nikola Jokic hits the buzzer-beater from almost halfcourt to end the 3rd quarter, after unbelievable friendly bounce (with replays).



Naredni meč Nikola Jokić i saigrači igraće protiv Golden Stejt Voriorsa.

