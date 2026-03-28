NIKOLA JOKIĆ MOŽE SVE! Srbin postigao koš zbog kog su se svi hvatali za glavu (VIDEO)
NASTAVLjA Nikola Jokić da pomera granice mogućeg, a potezom u trećoj četvrtini duela protiv Jute još jednom je podigao svet na noge.
Nagetsi su savladali Jutu 135:129, i to ponajviše zahvaljujući Nikoli Jokiću koji je još jednom odbio da se preda.
Srpski centar meč je završio sa 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Bio je to njegov četvrti uzastopni tripl-dabl, ukupno 31. ove sezone.
Potez koji će se dugo vrteti na društvenim mrežama viđen je u trećoj deonici, kada je Srbin poentirao gotovo sa centra terena.
Za Denver je ovo bila peta pobeda zaredom. Nagetsi sada imaju skor 47-28 i nalaze se na četvrtom mestu na tabeli Zapadne konferencije.
Naredni meč Nikola Jokić i saigrači igraće protiv Golden Stejt Voriorsa.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
SKANDAL: UEFA zabranila pravoslavlje, a satanizam je dozvoljen!
27. 03. 2026. u 15:15
JANIK SINER IZIGRAO CEO SVET! Teniska legenda je sada sve otkrila
27. 03. 2026. u 10:00 >> 11:26
HITNO IH IZBACITE! Svet bruji o skandalu lažne države Kosovo: Nakon ove sramote UEFA mora odmah da reaguje
27. 03. 2026. u 08:43 >> 09:23
ŠIPTARSKA POSLA! Albanac zgrozio celu Srbiju, pa dobio šamar kakav se ne pamti
27. 03. 2026. u 06:09 >> 08:17
TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka
FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.
28. 03. 2026. u 07:30
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.
28. 03. 2026. u 19:38
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
