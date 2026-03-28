SVET OVO NIKADA NIJE VIDEO! Nikola Jokić srušio zakone fizike – Srbin nastavlja da zastrašuje Ameriku

NASTAVLjA Nikola Jokić da pomera granice mogućeg u NBA ligi. Stameni Srbin ispisao je nove stranice istorije najjače lige planete.

Denver se pomučio protiv Jute (135:129), a Nikola Jokić je još jednom potvrdio da mu nema ravnog u današnjoj NBA eri.

Ono što je uspeo da uradi u prethodne četiri utakmice na granici je mogućeg. Postao je drugi košarkaš u istoriji NBA lige sa četiri utakmice na kojima je postizao najmanje 25 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Pre njega, to je pošlo za rukom samo njegovom bivšem saigraču, Raselu Vestbruku.

Protiv Jute je imao učinak 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Uz sve to dodao je neverovatni šut iz igre čak 81 odsto. I tako upisao 192 tripl-dabl u karijeri.

Jokić zaostaje samo 15 tripl-dablova za liderom večite liste, Raselom Vestbrukom. Više nije pitanje hoće li, već kada će postati apsolutni vladar u toj kategoriji.

Reprezentativac Srbije na putu je da drugu sezonu u nizu završi sa tripl-dabl prosekom.

U dosadašnjem delu sezone 2025/26, Jokić prosečno beleži 27,9 poena, 12,8 skokova i 10,8 asistencija po utakmici.

Dok su drugi igrači za tripl-dabl učinke često trošili veliki broj lopti, Jokićevih 13/16 iz igre protiv Jute pokazuje nivo elegancije i racionalnosti koji NBA liga do sada nije videla.

