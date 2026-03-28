Košarka

SVET OVO NIKADA NIJE VIDEO! Nikola Jokić srušio zakone fizike – Srbin nastavlja da zastrašuje Ameriku

Новости онлајн

28. 03. 2026. u 08:30

NASTAVLjA Nikola Jokić da pomera granice mogućeg u NBA ligi. Stameni Srbin ispisao je nove stranice istorije najjače lige planete.

FOTO: Tanjug/AP

Denver se pomučio protiv Jute (135:129), a Nikola Jokić je još jednom potvrdio da mu nema ravnog u današnjoj NBA eri. 

Ono što je uspeo da uradi u prethodne četiri utakmice na granici je mogućeg. Postao je drugi košarkaš u istoriji NBA lige sa četiri utakmice na kojima je postizao najmanje 25 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Pre njega, to je pošlo za rukom samo njegovom bivšem saigraču, Raselu Vestbruku.

Protiv Jute je imao učinak 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Uz sve to dodao je neverovatni šut iz igre čak 81 odsto. I tako upisao 192 tripl-dabl u karijeri.

Jokić zaostaje samo 15 tripl-dablova za liderom večite liste, Raselom Vestbrukom. Više nije pitanje hoće li, već kada će postati apsolutni vladar u toj kategoriji. 

Reprezentativac Srbije na putu je da drugu sezonu u nizu završi sa tripl-dabl prosekom. 

U dosadašnjem delu sezone 2025/26, Jokić prosečno beleži 27,9 poena, 12,8 skokova i 10,8 asistencija po utakmici.

Dok su drugi igrači za tripl-dabl učinke često trošili veliki broj lopti, Jokićevih 13/16 iz igre protiv Jute pokazuje nivo elegancije i racionalnosti koji NBA liga do sada nije videla. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Svet

0 0

NAJSMRTONOSNIJA AVIONSKA NESREĆA U ISTORIJI: Skoro 600 mrtvih - tragedija se desila na zemlji, još nisu ni poleteli te kobne 1977. u Španiji

DANA 27. marta 1977. godine dogodila se najtragičnija avio-nesreća u istoriji, poznata kao katastrofa na Tenerifima. Na aerodromu Los Rodeos (sada Severni aerodrom Tenerifa) na španskom ostrvu Tenerife, sudarila su se dva putnička aviona Boing 747, što je rezultiralo smrću 583 ljudi. Nesreća ostaje najsmrtonosniji incident u civilnom vazduhoplovstvu.

27. 03. 2026. u 18:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREVARENE DESETINE SPORTISTA! Lažno se predstavljao kao zvezda filmova za odrasle, neverovatno šta je sve uradio asovima sporta!

PREVARENE DESETINE SPORTISTA! Lažno se predstavljao kao zvezda filmova za odrasle, neverovatno šta je sve uradio asovima sporta!