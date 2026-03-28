DENVER nagetsi savladali su Juta Džez rezultatom 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24). Ponovo je Nikola Jokić bio nezaustavljiv.

Iako je tim Dejvida Adelmana u velikom delu utakmice delovao neorganizovano, što je dovelo i do negodovanja dela publike, za "mir u kući" pobrinuo se danas Nikola Jokić.

Srpski centar Nikola Jokić je imao sedam izgubljenih lopti, što govori o igri Nagetsa. Ipak, završio je meč sa 31. trip-dablom u sezoni - 33 poena, 16 skokova i 12 asistencija.

Jokić je na parketu proveo 39 minuta, imao 2/2 za tri poena, 11/14 za dva, dok je iz igre šutirao neverovatnih 13/16.

Juta je u drugom poluvremenu stekla dvocifrenu prednost, koja je u jednom trenutku iznosila i 14 poena razlike. Na pet minuta do kraja meča, Denver je i dalje gubio dvocifrenom razlikom.

Ipak, Nagetsi su u finišu odigrali mnogo bolje i napravili seriju 21:5. Džamal Mari je pogodio važnu trojku u završnici i meč na kraju završio sa 31 poenom i 14 asistencija. On je postavio i rekord franšize po broju ubačenih trojki u jednoj sezoni - 221.

Heroj meča bio je Kem Džonson, koji je najpre pogodio trojku za izjednačenje na dva minuta do kraja, a zatim i pobednički šut za tri poena 45 sekundi pre kraja susreta, posle ofanzivnog skoka Jokića.

Utakmica je pokazala slabosti Denvera - lošu odbranu u igri, kao i nedovoljnu zaštitu obruča, što je omogućilo Juti čak 84 poena iz reketa. Pored toga, Nagetsi su izgubili 14 lopti, iz čega je protivnik postigao više od 30 poena.

U redovima Denvera, Eron Gordon je zabeležio 17 poena i sedam skokova, dok je oporavljeni Pejton Votson imao slabije veče sa četiri izgubljene lopte i šutem 2/10. Sa klupe se istakao Tim Hardavej džunior sa 21 poenom.

Na drugoj strani, centar Kajl Filipovski odigrao je jedan od najboljih mečeva u sezoni sa 25 poena, osam skokova i pet asistencija. Kodi Vilijams dodao je 24 poena za Jutu.

Denver je ovom pobedom došao do učinka 47-28 i učvrstio četvrtu poziciju u vrhu Zapadne konferencije, sa dve pobede više od Minesote i tri više od Hjustona.

Juta je ostala na dnu tabele kao jedan od najlošijih timova sa učinkom 21-53.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA