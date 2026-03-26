ČISTA MAGIJA! Ameri se poklonili Nikoli Jokiću, posvetili mu impresivan video
NOVO veče nove stranice istorije ispisao je Nikola Jokić u NBA ligu, a čak i Amerikanci su morali da mu se poklone.
Nikola Jokić nastavio je da pomera granice u najjačoj ligi sveta, pošto je ostvario još jedan istorijski učinak. NBA liga se oglasila tim povodom:
- Nikola Jokić je postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je zabeležio dve uzastopne utakmice sa najmanje 15 poena, 15 skokova i 15 asistencija - glasila je objava uz video Nikolinih poteza protiv Dalasa.
Srpski as blistao je prethodne dve noć u najjačoj ligi sveta. Prvo je protiv Finiksa došao do učinka 23 poena i po 17 skokova i asistencija. Dan kasnije je Dalasu ubacio 23 poena, 21 skok i 19 asistencija.
Tako nešto (u svim kolonama 15+) nikad niko u istoriji ovog takmičenja nije uradio. A, znamo svi koliku istoriju ima NBA liga..
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
STRAŠNA SRPSKA OSVETA! Srbija razbila Englesku u fudbalu, ovo se čekalo decenijama!
25. 03. 2026. u 13:53
"GROBARE" ĆE OVO BAŠ DA ZABOLI: Partizan čuo lošu vest pred meč sa Valensijom
26. 03. 2026. u 19:20
TUGA: Preminuo čuveni italijanski fudbaler "Mister dve milijarde"
26. 03. 2026. u 19:12
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
26. 03. 2026. u 06:59
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradio Rafael Nadal
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i jednog od najboljih koji se ikada bavio "belim sportom". Novak Đoković je na vrhu te liste, a njegov "prvi pratilac" i, uz Rodžera Federera, najveći rival, Rafael Nadal, danas je baš ponosan.
25. 03. 2026. u 20:06
IRAN POSLAO JAVNU PORUKU SRBIJI: "Vi i mi smo simbol otpora i prkosa - ostaćemo jaki i ujedinjeni"
"OD BEOGRADA do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i nepoštovanja međunarodnog prava i ljudskih života."
25. 03. 2026. u 20:54
