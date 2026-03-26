Košarka

ČISTA MAGIJA! Ameri se poklonili Nikoli Jokiću, posvetili mu impresivan video

Новости онлине

26. 03. 2026. u 15:21

NOVO veče nove stranice istorije ispisao je Nikola Jokić u NBA ligu, a čak i Amerikanci su morali da mu se poklone.

ЧИСТА МАГИЈА! Амери се поклонили Николи Јокићу, посветили му импресиван видео

Foto AP

Nikola Jokić nastavio je da pomera granice u najjačoj ligi sveta, pošto je ostvario još jedan istorijski učinak. NBA liga se oglasila tim povodom:

- Nikola Jokić je postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je zabeležio dve uzastopne utakmice sa najmanje 15 poena, 15 skokova i 15 asistencija - glasila je objava uz video Nikolinih poteza protiv Dalasa.

Srpski as blistao je prethodne dve noć u najjačoj ligi sveta. Prvo je protiv Finiksa došao do učinka 23 poena i po 17 skokova i asistencija. Dan kasnije je Dalasu ubacio 23 poena, 21 skok i 19 asistencija.

Tako nešto (u svim kolonama 15+) nikad niko u istoriji ovog takmičenja nije uradio. A, znamo svi koliku istoriju ima NBA liga..

Nova generacija za sve generacije