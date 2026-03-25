"MOJ PRIJATELJ KOJI JE PREMINUO GOVORIO JE..." Nikola Jokić otkrio celom svetu zbog čega planeta nikada nije videla ovakvog košarkaša

U noći u kojoj je Denver slavio tesnu pobedu nad Finiksom (125:123), svetla reflektora u Arizoni još jednom su bila uperena u Nikolu Jokića. Iako je utakmicu rešio košem u samoj završnici i upisao svoj neverovatni 29. tripl-dabl u sezoni (23 poena, 17 skokova i 17 asistencija), centar Nagetsa je nakon meča fokus javnosti sa terena skrenuo na nešto mnogo važnije – na ljudske vrednosti.

Uprkos fizičkom umoru zbog problema sa letom koji su ekipu pratili do samog sletanja, Jokić je na terenu delovao nepogrešivo. Skromno je analizirao odlučujuće poene i svoju statistiku, ističući da mu je "tok utakmice odgovarao“, ali je pravi trenutak tišine i dubokog poštovanja nastupio kada ga je novinar upitao šta mu donosi veću satisfakciju: postizanje koševa ili razigravanje saigrača.

U tom trenutku, Nikola se prisetio reči svog prerano preminulog prijatelja, koje su postale njegov životni i sportski moto.

- Moj prijatelj, koji je preminuo, govorio mi je da asistencija čini dva čoveka srećnim, a poeni samo jednog - tiho je izgovorio Nikola, podsećajući sve prisutne da košarka za njega nije samo broj, već deljenje radosti sa drugima.

Ta rečenica najbolje opisuje igru momka iz Sombora – čoveka koji na terenu ne traži slavu za sebe, već priliku da svakog oko sebe učini boljim. I dok se sezona bliži kraju, a Denveru predstoji još devet važnih ispita pre plej-ofa, Jokić insistira na skromnosti, zdravlju i "malim stvarima".

Za Nikolu, pobeda nad Finiksom je samo još jedan dan u kancelariji, ali poruka o sreći koju donosi nesebičnost ostaje da odzvanja NBA ligom dugo nakon što se svetla u hali ugase. Još jednom je dokazao da su veliki sportisti pre svega veliki ljudi, oblikovani lekcijama onih koje su voleli.





