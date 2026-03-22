SKANDAL O KOM BRUJI AMERIKA: Opšta tuča na meču Vašingtona i Oklahome, povređen fotograf (VIDEO/FOTO)
PRED kraj prvog poluvremena u utakmici Vašingtona i Oklahome došlo je do opšte tuče...
Pred kraj prvog poluvremena zakačili su se Džastin Šapenji i Džejlin Vilijams. Brzo se situacija otela kontroli te su se umešali i Ej Džej Mičel i Kejson Volas. Došlo je do žestokog guranja, a akteri incidenta završili su u publici.
Prvopomenuti su nakon provere isključeni sa meča, a zbog podizanja tenzija i Mičel i Volas dobili su po jednu tehničku grešku.
Jedan fotograf završio je na zemlji posle naleta igrača, dok je Šej Gildžes Aleksander pokušao da smiri situaciju, pa je izvukao saigrača iz gužve i sprečio još veći incident.
Kada je reč o samoj utakmici, najefikasniji su bili Šej Gildžes-Aleksander sa 40 poena, Čet Holmgren sa 18 poena, koliko je ubacio i Džered Mekejn, Ej Džej Mičel je imao 14, a Kenrič Vilijams 11 poena.
Srpski košarkaš Tristan Vukčević ubacio je šest poena uz šut iz igre 2/11, a imao je i sedam skokova, dok su kod Vašingtona najefikasniji bili Bilal Kulibali sa 21 poenom, Bab Karington sa 19, Aleks Sar sa 14, Entoni Gil i Džamir Votkins sa po 13, kao i Džejden Hardi sa deset poena.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
Komentari (0)