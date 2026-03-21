PARTIZAN ZAVRŠIO PLEJMEJKERA ZA NAREDNU SEZONU: Bivši saigrač Jokića stavlja paraf!

Crno-beli odradili veliki posao.

Uspeli su košarkaški Partizana da upišu treći trijumf zaredom na evroligaškoj sceni, jer su posle Virtusa u Bolonji i Dubaija kod kuće, slavili i na gostovanju Parizu 90:81.

Trener Đoan Penjaroja našao je dobitnu formulu, ali kasno da se crno-beli dokopaju bar plej-ina, pošto im je ovo bila tek 12. pobeda u eliti.

Sav fokus usmeren je ka sutrašnjem meču protiv Crvene zvezde, što je prvi ovosezonski večiti derbi u ABA ligi. Navijači regionalnog šampiona veruju da će njihovi ljubimci ponoviti sličan scenario iz nekadašnjeg okršaja u Evroligi, kada su uspeli od -16 poena da dođu do slavlja na kraju.

Dolaskom Španca na klupu, usledio je period dobrih rezultata. Penjaroji je trebalo vreme da sklopi kockice i otarasi se Džabarija Parkera, kojeg je klub poslao na pozajmicu u Huventud iz Badalone.

Istina, ređao je na početku Đoan poraze, dok nije našao dobitnu šifru, a uočljivo je bilo da mu na poslednjih nekoliko mečeva nedostaje Karlik Džons, jer je Partizan bez njega imao velike probleme prilikom organizovanja igre.

Činjenica je da sa reprezentativcem Južnog Sudana, srpski šampion sigurno ne bi doživeo blamažu protiv Mege u Kupu Radivoja Koraća, ali nekadašnji NBA as tada još nije bio spreman da se vrati na parket. Umesto njega igrao je Dvejn Vašington, ali je reč o klasičnom poenteru. U međuvremenu je momak rođen u Frankfurtu načinio vrlo zanimljiv potez po pitanju dalje karijere.

Nekadašnji as Dalas Maveriksa, Denver Nagetsa i Čikago Bulsa koji je pred početak prošle sezone stigao iz Kine u Beograd je jedan od najboljih plejmejkera u Evroligi, povredio se protiv FMP Železnika, ali ko zna kako bi se odvijala sezona po Partizan da nije od tog meča morao da pauzira.

Čelnici Partizana već sada vode pregovore oko njegovog ostanka, jer su videli da je veoma koristan za tim. Crno-beli spremaju unosniji ugovor za Džonsa da bi ostao u klubu i naredne dve sezone, a prvi signali pokazuju da je 28-godišnji organizator igre spreman da produži saradnju sa timom gde je prošle sezone osvojio regionalni šampionski "prsten".

Nema dileme da i drugi evroligaši žele Džonsa da angažuju i ponude mu još bolje uslove, pa će na njegovu odluku uticati i planovi Partizana, kao i roster za sledeću sezonu.

Podsetimo, Karlik Džons ove sezone u proseku beleži 13.9 poena i 4.9 asistencija u Evroligi, na samo devet utakmica u elitnom takmičenju.

