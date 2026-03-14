NAKON POBEDE OGLASIO SE KODI! Miler-Mekentajer poslao poruku na srpskom

VELIKU pobedu ostvarila je Crvena zvezda protiv Fenerbahčea, a nakon nje oglasio se i Kodi Miler-Mekentajer. On je porukom oduševio zvezdaše.

Trijumf protiv šampiona Evrope pogurao je Crvenu zvezdu do šeste pozicije, a na srpskom je poruku poslao bek crveno-belih.

- Korak po korak, uz sličicu vuka, koji je njegov zaštitni znak i emotion koji opisuje spremnost za borbu.

Mekintajer je time naglasio da posao još nije završen, ali i pored toga što Zvezda nije bila favorit na domaćem terenu, crveno-beli su ipak uspeli da ostvare cilj.

Naredni meč za crveno-bele neće biti lak, pošto iz u ABA ligi čeka Dubai, a onda će u Evroligi gostovati Panatinaikosu 20. marta od 20.15. Zvezda je trenutno šesta na tabeli i ima 18 pobeda i 13 poraza.

