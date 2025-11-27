Košarka

A POSLE OSTAVKE! Opet se oglasio Željko Obradović i rasplakao navijače Partizana

Новости онлине

27. 11. 2025. u 11:39

Najtrofejniji evropski trener u istoriji, osvajač devet trofeja Evrolige, podneo je neopozivu ostavku posle poraza od Panatinaikosa (91:69) i u trenutku kada Partizan ima skor 4-9 u elitnom evropskom takmičenju.

M. Vukadinović

Posle verovatno najteže odluke koju je morao da donese u životu, popularni Žoc je potvrdio da mu nije lako. Na Instagram stranici "pbg.news" objavili su deo prepiske za legendarnim stručnjakom.

- Hvala vam ljudi na svemu, uvek uz Partizan, mnogo je teško, ali moramo svi dalje", piše u poruci Željka Obradovića.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @pbg.news

Upravni odbor Partizana na čelu sa predsednikom Ostojom Mijailovićem odbio je ostavku, ali to nije uticalo na Željkovu odluku o odlasku. 

Podsećanja radi, Obradović je definitivno napustio kormilo crno-belih pa je ostao u Atini nakon poraza od Panatinaikosa u "OAKA areni". 

Reagovali su i navijači na društvenim mrežama, nisu zadovoljni zbog odlaska legendarnog trenera.   

Bonus video: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan

 

