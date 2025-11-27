"ŽELJKO, SVE SU URADILI DA TE SLOME"! Kakve reči legende Partizana nakon odlaska Obradovića
NE stišava se bura. Tuga se nadvila nad Humskom nakon odlaska Željka Obradovića.
Stižu poruke sa svih strana, mnogo je više onih razočaravajućih jer i pored lošijih rezultata najveći evropski trener je vratio Partizan tamo gde pripada u elitu.
A jedan od onih kome je teško sve ovo palo je i legendarni fudbaler Partizana i ljubimac Grobara, Mateja Kežman, koji je poslao brutalnu poruku posle odlaska Obradovića.
- Ovaj čovek, šta reći… Željko, sve su uradili da te slome, da te oteraju i da nam uzmu još tu jednu trunku radosti koja nam je ostala posle FK Partizan - Rip. Hvala na ovom divnom putovanju u zadnjih par godina. Hvala na svakom zrnu radosti, sreće, sna, tuge, suza… Ovo je jedan od tužnijih dana za mene, bio sam jako ponosan što si bio samo naš poslednjih godina, ali nažalost svaka priča ima kraj. Hvala ti na svemu, a pojedinci su ovim činom upisani crnim slovima u knjigu Partizanove istorije. Za sve se navija, Partizan se voli - stoji u Kežmanovoj objavi.
