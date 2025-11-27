ŽELJKO OBRADOVIĆ VEĆ DOBIO PONUDU! Bivši trener Partizana bi debelo mogao da naplati odlazak iz Srbije

NIKO nije kao Željko Obradović!

Sinonim za košarku u Evropi, čovek koji je sve mogao osim jednog. A to je da još jednom popne Partizan na vrh Starog kontinenta ili da ga bar približi tamo gde je sa njim bio 1992. godine u Istanbulu.

Izgoreo je Željko Obradović u ogromnoj ljubavi prema klubu, ali i nekim novim vremenima koji su ga načeli još u Fenerbahčeu. Igrači su postali poput "belih medveda" zaštićeni toliko da im ne smeš ružnu reč uputiti, a ne pomisliti na kaznu. Ismevali su se Željku kada je pomenu da su "zbog telefona" izgubili od Asvela u Vilerbanu.

Zamisli zbog telefona, pa nije najveći svih vremena mislio da su baš telefoni krivci niti je bežao od odgovornosti, već nije mogao da shvati današnju omladinu, koja misli da je od njih sve počelo i da će se sa njima završiti.... Međutim o njima drugi put!

Otišao je Željko i sačuvao obraz, kao što je i rekao sve ću da dam za Partizan osim obraz i sada kukaju i oni što su ga terali iz Humske. Otišao je tamo gde ga neće voleti kao "Grobari", ali će ga sigurno više poštovati. Grčka je idealno mesto za to, a prema informacijama iz Soluna, dva tamošnja kluba – Aris i PAOK – spremaju ozbiljne finansijske pakete i pokušavaju da privuku trenera najvećeg ugleda u evropskoj košarci.

Navodi iz Grčke ukazuju da oba kluba ulaze u fazu velikih ulaganja pred narednu sezonu, uz plan da formiraju konkurentne timove i vrate se u vrh košarke. U takvom projektu, dovođenje Obradovića predstavljalo bi istorijski potez i jasan signal o najvišim ambicijama.

Iz Soluna se tvrdi da su Aris i PAOK spremni da se takmiče za potpis legendarnog stručnjaka, a grčki mediji ocenjuju da bi njegov dolazak bio jedan od najznačajnijih trenerskih transfera u poslednjih nekoliko decenija.