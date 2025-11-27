ŠTA JE HTEO DA KAŽE TRISTAN VUKČEVIĆ? Oglasio se reprezentativac Srbije zbog ostavke Željka Obradovića, a onda je brutalno reagovao MMA borac
OTIŠAO je Željko Obradović, najveći koji je stajao kraj aut linije u evropskoj košarci, nije više trener Partizana.
Završio je sa crno-belima na sličan način kao i sa reprezentacijom, tada SR Jugoslavije. Žalosno, ali život ide dalje. Stižu reči podrške sa svih strana, ali ima i onih koji se raduju što više Žoca neće gledati u Humskoj.
Ipak jedna misteriozna poruka je mnogima zapala u oči. Tristan Vukčević je na svom Instagram profilu napisao "Život uvek napravi pun krug", a mnogi navijači su to povezali kao prozivku za trenera crno-belih.
Zbog toga su reagovali i mnogobrojni navijači Partizana ostavljajući poruke reprezentativcu naše zemlje, a posebno daleko otišao je poznati MMA borac, Aleksandar Džoker Ilić, koji je poznat kao veliki ljubitelj crno-belih.
On je na svom profilu na Instagramu poslao oštru poruku Vukčeviću, tagujući ga na njegovoj poruci uz natpis "Pi****ke prodana".
