OBRADOVIĆ KRATAK POSLE PORAZA PARTIZANA: Igrali su baš dobro i pogodili neke teške šuteve

PARTIZAN je doživeo prvi poraz na domaćem terenu u Evroligi, a ukupno treći. Bolji od crno-belih bio je Pariz sa 83:101. Posle meča utiske je izneo trener crno-belih Željko Obradović.

FOTO: Ata images

Kratak je bio popularni "Žoc" nakon ubedljivog neuspeha u "Beogradskoj areni".

- Oni su igrali bolje od nas, čestitam im. Igrali su baš dobro, pogodili su neke teške šuteve, mnogo šuteva je bilo u napadu 1 na 1, tako da su zaslužili da pobede - rekao je Obradović.

Partizan je sad na učinku 3-3, a naredne nedelje je na programu duplo kolo. Partizan najpre u sredu od 19 časova gostuje Hapoel Tel Avivu, dok će u petak od 20.30 dočekati Barselonu.

