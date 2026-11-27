Rijera zagrmeo nakon remija Genta i Zvezde: Neću više govoriti o sudijama
Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Gentom u Ligi konferencija, a nakon meča u Belgiji putem društvenih mreža oglasio se trener crveno-belih.
Zvezda je bila bolji rival, posebno u drugom poluvremenu kada je i postigla izjednačujući gol, moglo je i bolje, imali su crveno-beli preko 20 udaraca na gol, a svega četiri u okvir. Ipak, strateg crveno-belih ne gubi nadu da će njegov tim "leći" na svoje.
– Remi koji, s obzirom na našu igru, ostavlja gorak ukus, ali važi jednostavno pravilo – kada ne možeš da pobediš, nemoj da izgubiš.
Prošli smo grupnu fazu i sada je najvažnije da obezbedimo plasman dalje. U ovom formatu svaka utakmica nosi nešto drugačije, jer u jednom susretu može mnogo toga da se dogodi i iznenađenja su uvek moguća. Zamislite samo da već naredne nedelje ponovo igramo protiv istog protivnika, ovog puta kod kuće, nakon načina na koji smo ih napadali i samopouzdanja koje smo pokazali. Naše šanse za prolaz bile bi ogromne.
Pre ili kasnije, ovakve partije moraju da nam donesu više bodova. Sada smo usredsređeni na preostalih šest bodova koji su nam još na raspolaganju.
O SUĐENjU VIŠE NEĆU GOVORITI
Obećao sam sebi dve stvari. Prva je da više neću govoriti o sudijama. Živimo u novoj eri fudbala, sa VAR tehnologijom, i više verujem napretku koji donose kamere i tehnologija nego tumačenjima pojedinaca, koja zavise od njihovog znanja i emocija.
Druga stvar je da će se sve što imam da pokažem događati isključivo na terenu, tokom 90 minuta. Neću više držati predstave pre ili posle utakmica, u nekoj prostoriji ili pred mikrofonima. Od sada možete da očekujete da budem veoma, veoma dosadan!
Ono što se, međutim, neće promeniti jeste moja obaveza da štitim svoje igrače i način na koji se bore za ono u šta verujemo. Provodimo mnogo sati radeći, verujući u našu filozofiju, stil i ideje. Nekoliko ljudi koji pokušavaju da zbune hiljade drugih neće promeniti naše uverenje.
Ovo nije borba, ovo je fudbal. Sve je u igri – pre utakmice, tokom nje i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka. Vi igrajte svoju utakmicu, a ja ću svoju.
Sve zavisi od toga kroz kakve naočare posmatrate određene situacije. Ja biram one ružičaste!
PORUKA NAVIJAČIMA
Porodico Crvene zvezde, imate mnogo razloga da budete srećni! Kao što kaže pesma: Ne brinite, budite srećni! – poručio je trener crveno-belih.
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