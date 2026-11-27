Kadetska reprezentacija Srbije ukrstiće koplja sa Kinom u šesnaestini finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje se održava u Kataru. Izabranici selektora Igora Matića tako su dobili protivnika u prvoj eliminacionoj rundi, nakon čekanja na konačan rasplet grupne faze.

FOTO: FIFA

Kadetska reprezentacija Srbije ukrstiće koplja sa Kinom u šesnaestini finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje se održava u Kataru. Izabranici selektora Igora Matića tako su dobili protivnika u prvoj eliminacionoj rundi, nakon čekanja na konačan rasplet grupne faze.

Orlići su iza sebe ostavili impresivan prvi deo takmičenja. Grupnu fazu završili su sa maksimalnih devet bodova, osvojivši prvo mesto u grupi L. Redom su savladali Honduras, Japan i Kolumbiju, uz tri pobede i nijedan primljeni pogodak.

Iako su naši fudbaleri još ranije obezbedili plasman u nokaut fazu, ime narednog protivnika nije bilo poznato sve do završetka preostalih utakmica. Zbog specifičnog sistema žreba i ukrštanja grupa, bilo je potrebno sačekati konačan poredak reprezentacija koje su grupnu fazu završile na trećem mestu.

Konačan rasplet doneo je Kinu kao narednog rivala Srbije. Pred mladim fudbalerima sada je novi izazov i prilika da nastave sjajan niz na svetskoj smotri i izbore mesto među 16 najboljih selekcija planete.

Posle odličnih partija u grupi, Orlići će pokušati da potvrde kvalitet i u utakmici koja nosi mnogo veću težinu, jer od ovog trenutka svaki poraz znači i kraj takmičenja.