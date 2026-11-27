Fudbaleri IMT-a upisali su važnu pobedu protiv Mačve rezultatom 2:1, u okviru 17. kola Superlige Srbije. U susretu dva tima koja su u prethodnom periodu uspela da savladaju Partizan, ekipa IMT-a je nakon velikog preokreta stigla do celog plena.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Mačva je do prednosti stigla već u 12. minutu utakmice. Gosti su odigrali dobru akciju, nakon koje je lopta stigla do Stevanovića na desnoj strani. On je poslao precizan i snažan centaršut po zemlji, a Vidakov je uspeo da se oslobodi čuvara i zatrese mrežu Čančarevića.

IMT je ozbiljnije zapretio pred odlazak na odmor. Posle greške golmana Jovanovića, Martos je prosledio loptu do Radivojevića, koji je pokušao udarcem iz prve da postigne pogodak. Ipak, Ristivojević je pravovremeno reagovao i intervencijom sa same gol-linije sprečio izjednačenje.

Domaći sastav je u nastavku preuzeo inicijativu i sve više pritiskao protivničku odbranu. Upornost im se isplatila u završnici susreta, kada su za samo nekoliko minuta uspeli da preokrenu rezultat.

Keita je dobro sačuvao loptu i odložio je za Tiendrebeoga, koji je snažnim šutem kroz noge golmana Jovanovića pogodio za 1:1 u 90. minutu.

Tu se, međutim, nije zaustavio nalet IMT-a. Već u narednom minutu usledio je potpuni preokret. Nakon kornera koji je izveo Tiendrebeogo, Sisako je bio najviši u skoku i udarcem glavom doneo domaćinu pobedu i velika tri boda.