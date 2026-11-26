Evo gde i kada možete gledati meč Zvezde protiv Genta u Ligi konferencija
Crveno-beli na neugodnom gostovanju nastavljaju pohod na plasmanu među prvih osam u Ligi konferencija.
Zvezda igra promenljivo u Ligi konferencija ove sezone, na trenutke izgleda veoma dobro, ali nikako da odigra svih 90 minuta kako treba i sakupila je četiri boda nakon tri odigrane utamice.
Poraz od Lugana, remi sa Kopenhagenom i teško izvojevana pobeda nad Inter Eskaldesom ne ulivaju preveliko samopouzdanje pred neugodno gostovanje Gentu, ali Rijera veruje u pobedu svog tima.
Doduše, ni Gentu ne cvetaju ruže, ima identičan skor kao Crvena zvezda, ali je ispod nje zbog lošije gol-razlike, tako da španski stručnjak ima puno pravo da se nada pobedi u Belgiji.
Utakmica se igra na "Planet grup areni" od 21.00, a direktan prenos možete gledati na Areni 1 premium ili RTS 2 kanalu.
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