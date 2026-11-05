Fudbal

Zvezdu je sam Bog spasio protiv Intera: Pogledajte promašaj tima iz Andore na startu meča (VIDEO)

С.С.

05. 11. 2026. u 19:34

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Neverovatna sreća za crveno-bele.

Звезду је сам Бог спасио против Интера: Погледајте промашај тима из Андоре на старту меча (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Crvena zvezda će zaobilaznim putem pokušati da slomi otpor Inter Eskaldesa, pošto će celo drugo poluvreme igrati sa čovekom manje na terenu.

Naime, kod postignutog gola Aleksandra Kataija je VAR poništio pogodak Zvezdinog "Magika", a njemu sudija Henrik Nalbaldijan iz Jermenije pokazao direktan crveni karton!

Ipak, pre toga su gosti promašili kolosalnu priliku da šokiraju "delije" na stadionu "Rajko Mitić". Najveći krivac za to je fudbaler slavnog imena i prezimena, Mauricio Poketino, sin čuvenog argentinskog trenera i selektora SAD, koji se u 15. minutu nije najbolje snašao pred Mateusom.

Izašao je iskosa sam na golmana Zvezde, a onda umesto mreže, napravio promašaj koji je domaće ostavio u životu.

U priloženom videu, pogledajte kako je sve to izgledalo. Nema sumnje da je sam Bog spasio crveno-bele u ovoj situaciji...

Oba tima, podsetimo, još čekaju na pobedu u Ligi konferencija ove sezone.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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