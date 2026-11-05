Tužne scene na Marakani! Minut ćutanja pre meča Zvezda - Inter, evo kome je odata počast! (VIDEO)

Crveno-beli igraju meč trećeg kola Lige konferencija protiv Eskaldesa.

Foto: Printscreen/TV Arena Sport

Izabranici Alberta Rijere jure prvu pobedu u najmlađem UEFA takmičenju, a rival im je ekipa iz Andore.

Upravo je istoimeni klub iz ove male državice na Pirinejima igrao utakmicu Segunde, na gostovanju Tenerifama, kada je duel prekinut zbog tragičnog epiloga.

Tada je, naime, posle jednog sudara sa golmanom, umro Hesus de Migel, prvotimac FK Andore, posle čije su smrti usledili i šokantni novi detalji.

Zato su se večerašnji rivali, igrači Crvene zvezde i Inter Eskaldesa, okupili na centru, pognutih glava, u znak poslednje počasti tragično preminulom Hesusu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Podsetimo, Crvena zvezda je u prvom kolu izgubila u Švajcarskoj od Lugana (2:3), dok je u drugoj rundi na Marakani remizirala sa dansikom Kopenhagenom 2:2.

Ostaje da se vidi da li će joj "treća" biti sreća u okršaju sa najvećim iznenađenjem koje se plasiralo u Ligu konferencije ove sezone, Interom.

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