Rijera organizovao roštiljanje pred Inter: Zvezdin tim bilding i Hendel u glavnoj ulozi (FOTO)
Dobra atmosfera vlada u Ljutice Bogdana.
Fudbaleri Crvene zvezde iskoristili su period pred naredni evropski izazov za zajedničko druženje van terena, a u klupskom hotelu organizovano je roštiljanje kojem su prisustvovali igrači i članovi stručnog štaba.
Za glavnog zaduženog za pripremu hrane izdvojio se Tomas Handel, što se može videti i na fotografijama koje je klub objavio.
Ideja okupljanja bila je dodatno jačanje timskog duha, ali i nagrada za dosadašnji rad na treninzima.
Iz Crvene zvezde su istakli da su igrači uspešno odgovorili na zahteve trenera Alberta Rijere, pa je zajednički ručak poslužio i kao prilika za opuštanje pred nove obaveze. Takođe, ističu da je upravo Španac insistirao na ovom roštiljanju.
Beogradski crveno-beli u četvrtak od 18.45 očekuje duel trećeg kola Lige konferencije protiv Inter Eskaldesa. Pošto nije bilo dovoljno vremena za organizaciju odlaska van prestonice, druženje je upriličeno u dvorištu klupskog hotela.
Ekipa iz Beograda u prva dva kola osvojila je jedan bod, dok predstavnik Andore još nije uspeo da stigne do prvih bodova u takmičenju.
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