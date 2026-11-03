Rijera organizovao roštiljanje pred Inter: Zvezdin tim bilding i Hendel u glavnoj ulozi (FOTO)

Dobra atmosfera vlada u Ljutice Bogdana.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde iskoristili su period pred naredni evropski izazov za zajedničko druženje van terena, a u klupskom hotelu organizovano je roštiljanje kojem su prisustvovali igrači i članovi stručnog štaba.

Za glavnog zaduženog za pripremu hrane izdvojio se Tomas Handel, što se može videti i na fotografijama koje je klub objavio.

Ideja okupljanja bila je dodatno jačanje timskog duha, ali i nagrada za dosadašnji rad na treninzima.

Iz Crvene zvezde su istakli da su igrači uspešno odgovorili na zahteve trenera Alberta Rijere, pa je zajednički ručak poslužio i kao prilika za opuštanje pred nove obaveze. Takođe, ističu da je upravo Španac insistirao na ovom roštiljanju.

Dobra atmosfera u ekipi još jednom je potvrđena odlukom trenera Alberta Rijere da organizuje roštiljanje, a poseban motiv je zadovoljstvo radom na treninzima i uspešna realizacija zahteva španskog stratega. 🔴⚪️ #fkcz https://t.co/k82HPuJmiQ — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) November 3, 2026

Beogradski crveno-beli u četvrtak od 18.45 očekuje duel trećeg kola Lige konferencije protiv Inter Eskaldesa. Pošto nije bilo dovoljno vremena za organizaciju odlaska van prestonice, druženje je upriličeno u dvorištu klupskog hotela.

Ekipa iz Beograda u prva dva kola osvojila je jedan bod, dok predstavnik Andore još nije uspeo da stigne do prvih bodova u takmičenju.

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