Skandal u Seriji A zbog sutkinje Marije

Meč Komo - Venecija izazvao je veliku pažnju

Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Velika bura podigla se u italijanskom fudbalu nakon utakmice između Koma i Venecije. Domaćin je slavio minimalnim rezultatom, ali se o fudbalu najmanje pričalo zbog kontroverzne sudijske odluke i sramnih komentara koji su se čuli sa tribina.

Glavna tema bila je arbitarka Marija Sole Ferijeri Kaputi, koja se našla u centru pažnje zbog situacije iz 28. minuta.

Tada je, pri rezultatu 0:0, fudbaler Koma Luis Milja igrao rukom, nakon čega je Ferijeri Kaputi pokazala na belu tačku i dosudila penal za Veneciju. Međutim, usledila je intervencija VAR sobe, a arbitarka je pozvana da pogleda snimak.

Posle pregledanja situacije promenila je prvobitnu odluku i poništila jedanaesterac, što je izazvalo ogromno nezadovoljstvo u taboru gostiju.

Ipak, to nije bilo sve. Samo nekoliko minuta kasnije dosuđen je penal na drugoj strani, koji je Da Kunja pretvorio u pogodak za konačnih 1:0.

Trener Venecije Davide Nikola nije krio nezadovoljstvo nakon utakmice.

- Arbitarka je u prvom trenutku dobro donela odluku, ali nisam razumeo šta se posle dogodilo. Ako je već dosuđen penal, ne razumem intervenciju VAR-a. O tome će morati da odgovori sudijska organizacija - poručio je Nikola.

Ni trener Koma Sesk Fabregas nije skrivao da mu je prvobitna odluka delovala ispravno.

- Meni je izgledalo kao očigledno igranje rukom. Okrenuo sam se ka klupi i viknuo da je penal. Kasnije su mi objasnili da Milja nije pomerao ruku, već je pokušao da je skloni - rekao je Fabregas.

Posebno ružan deo cele priče dogodio se tokom prenosa utakmice. Mikrofoni televizije DAZN zabeležili su seksističke uvrede upućene arbitarki.

Sa tribina su se čule poruke poput: „Idi kući da kuvaš sos za pastu“ i „Idi da usisavaš“.

Sve se dogodilo pred očima sudijskog šefa Danijelea Orsata, koji je utakmicu posmatrao sa tribina stadiona „Sinjalja“. Prema pisanju italijanskih medija, ni on nije bio zadovoljan konačnom odlukom u spornoj situaciji.

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