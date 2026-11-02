Natho surovo iskren: Partizan će na kraju biti četvrti ili peti! Mora mnogo toga da se menja u klubu

Bivši kapiten crno-belih i dalje čeka na novi posao.

FOTO: FK Partizan

Završio je Bibars Natho (38) na kraju prošle sezone igračku karijeru, a navijači Partizana i dalje ga pominju i smatraju da bi i te kako mogao još da pomogne ovoj ekipi. Iako je bilo najavljeno od strane čelnika da će nekada sjajni vezista ostati u klubu i da će dobiti mesto u sportskom sektoru, od toga i dalje nema ništa.

Ipak, Izraelac i dalje pomno prati utakmice crno-belih, jer je ostao sa porodicom da živi u Beogradu. Kao i uvek, otvoren je do kraja, pa ne krije da i dalje ima mnogo problema u Humskoj, ali ga raduje povratak trenera Aleksandra Stanojevića (53), s kojim je imao priliku da sarađuje u dva mandata.

- Verujem da će na kratke staze biti mnogo bolje, zbog energije koju će Stanojević doneti. I malo zbog rasporeda, doduše na papiru, ali to su relativno lakši mečevi. Dugoročno gledano, moraće mnogo toga da se menja. Znam šta trener traži od igrača, a mislim da ono sada što imamo u Partizanu, nije ono što on želi. Smatram da tim nije dobro selektiran, niti je to urađeno na vreme. Imamo veliki broj momaka, koji su po karakteristikama isti. Nema dovoljno različitih profila, koji mogu da naprave razliku na terenu. Nema dovoljno opcija i to je, u mojim očima, trenutno najveći problem - rekao je Natho za podkast "2x45.

FOTO: FK Partizan

Trenutno "parni valjak" zauzima osmo mesto na tabeli, pa navijači s razlogom strahuju da bi klub narednog leta mogao da ostane bez šanse da se bori za plasman u neko evropsko takmičenje.

- Teško je reći, ali mislim da će Partizan završiti negde oko petog ili četvrtog mesta na tabeli. Biće teško, ali nisam siguran da će biti u konkurenciji za Evropu. Verujem i da će tokom zime biti mnogo promena. I sve zavisi od toga koji će igrači doći i u kom će smeru ekipa tada krenuti. Stanojević donosi energiju, možda baš ono što nam je nedostajalo poslednjih mesec-dva, kada je sve krenulo nizbrdo - naglasio je Natho.

Bivši kapiten crno-belih smatra da, pored igračkog kadra, mora da se menja mnogo toga i unutar samog kolektiva i načina funkcionisanja.

- Pre nego što uopšte dođemo do igrača, pomenuću samo jedno – moramo kao klub da se reorganizujemo oko skautinga, oko toga koje igrače i kako biramo. Da stvari prvo moraju da se promene od vrha, a tek posle će se to preneti na tim. Isto bih rekao i da sam sada angažovan u klubu. Zbog toga neki ljudi i ne vole da rade ili pričaju sa mnom, jer kažem svoje mišljenje. Možda i grešim, ne tvrdim da sam uvek u pravu, ali uvek ću otvoreno i iskreno da pričam, nikada to neću raditi iza leđa - poručio je Natho.

FOTO: FK Partizan

Još jednom se čuveni as Partizana osvrnuo na priču oko njegovog angažovanja i šta se sve događalo otkako je okačio kopačke o klin.

- Bio je plan da ostanem u klubu. Zbog toga sam i odlučio da prestanem sa fudbalom, jer sam osetio da je vreme za sledeći korak. Fudbal je dinamičan, ljudi se menjaju, dolaze i odlaze. Možda je i dobro za mene što sam trenutno van fudbala, jer gledam na stvari drugim očima i uživam sa porodicom - objasnio je Natho, a potom nastavio:

- Kada smo pričali, posebno dok je Peđa Mijatović bio u klubu, plan je bio da budem u toj sferi, ako ne direktno sportski direktor, onda da učim, kako bih bolje razumeo tu poziciju. Otkako se prošla sezona završila, nisam dobio poziv ni od koga, niti od predsednika, niti od Danka Lazovića. Prvo sam bio iznenađen, a kasnije su postavili novog sportskog direktora. On me je pozvao, dopisivali smo se jednom ili dva puta, i tu se završilo.

Ipak, dugogodišnji reprezentativac Izraela podvlači da nije ljut, kao i da će sačekati kada bude pravi trenutak da se prihvati posla.

- Možda ljudi misle da neću uvek govoriti "da'" i da se neću slagati sa stvarima koje oni žele da urade. Možda oni to ne žele, to je jedino što mogu da nagađam. Nisam ljut, jer sam kroz karijeru naučio da ništa ne očekujem. Verujem da mogu da pomognem Partizanu i želim to. Međutim, uprava donosi odluke, a vreme će pokazati da li su one ispravne ili ne. S moje strane, sve je u redu. Viđam te ljude maltene svakodnevno. Nismo se posvađali ili tako nešto. Neću biti u klubu samo da bi se reklo: "E, on je u Partizanu". Nisam taj tip. Ako budem tamo, želim nešto da radim i da pomognem, a ne da mi se boravak svede na sedenje u kancelariji i čekanje da mi istekne radno vreme - zaključio je Natho.

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