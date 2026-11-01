Demba Sek sa zavijenom nogom napustio teren, pa oduševio mališane na tribinama (VIDEO)

Morao je Senegalac da bude zamenjen već na poluvremenu u Humskoj.

Foto: Printscreen

Novi maler za fudbalere Partizana - povredio se Demba Sek (25)! Senegalac se večeras našao u startnoj postavi protiv Zemuna u 14. kolu Superlige, odigrao je solidno prvo poluvreme, ali je posle prvih 45 minuta morao da ostane u svlačionici.

Krilni napadač je u 30. minutu uspeo da zatrese mrežu gostiju, nakon asistencije Nikole Čumića, a pred sam odlazak na odmor je, nakon kontranapada crno-belih, ostao da leži na zemlji. Bio je prethodno u duelu sa Meshijem, posle čega se požalio na bol u butnom mišiću.

Odmah je Afrikancu ukazana pomoć, uz pomoć lekarskog tima napustio je teren i ka klupi jasno pokazao treneru Aleksandru Stanojeviću da ne može da nastavi utakmicu. Zbog toga ga je zamenio Ibrahim Zubairu.

Seku su doktori odmah uvili levu nogu, a on je pre odlaska u svlačionicu napravio jedan lep gest. Prišao je mališanima na istočnoj tribini, poklonio im dres, a potom se i slikao sa njima.

Ostaje sada da Senegalac odradi detaljne preglede i snimanja, nakon čega će biti poznat stepen povrede i kolika ga tačno pauza očekuje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.