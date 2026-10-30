Jović zaludeo Grke: Luka dobio duplo priznanje! Dve nagrade za reprezentativca Srbije! (VIDEO)

Sjajne partije na startu sezone nisu prošle nezapažene.

Foto: Printscreen/Instagram/super_league_gr

Luka Jović je osvojio nagrade za najkorisnijeg igrača septembra i najbolji gol prvog kola, na utakmici atinskog AEK protiv Iraklisa.

Srpski reprezentativac je obeležio utakmicu na Alvin areni, kada je bio dvostruki strelac.

Osim toga, Jović je u istom mesecu upisao i asistenciju, te se istakao kao najbolji igrač grčke Superlige.

To su čelnici fudbalske elite Grčke znali da cene, pa su bivšem napadaču Milana, Fiorentine, Real Madrida, Ajntrahta iz Frankfurta, Benfike i Crvene zvezde, dodelili duplu nagradu!

- Ćao svima, želim da se zahvalim svima koji su glasali za mene za nagradu za igrača meseca, kao i za najbolji gol kola. Naravno, velika zahvalnost ide i mojim saigračima i celom stručnom štabu, jer bez njih ne bih uspeo da osvojim ova priznanja. Nastavićemo da radimo naporno kako bismo ostvarili naše ciljeve ove sezone. Hvala vam još jednom i vidimo se na stadionu! - rekao je Luka po dobijanju nagrada.

Inače, Jović je i nedavno u Kupu Grčke bio strelac u porazu protiv PAOK (1:3), dok je gol za Solunjane u tom duelu dao i drugi reprezentativac Srbije, Andrija Živković.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.