Jović zaludeo Grke: Luka dobio duplo priznanje! Dve nagrade za reprezentativca Srbije! (VIDEO)
Sjajne partije na startu sezone nisu prošle nezapažene.
Luka Jović je osvojio nagrade za najkorisnijeg igrača septembra i najbolji gol prvog kola, na utakmici atinskog AEK protiv Iraklisa.
Srpski reprezentativac je obeležio utakmicu na Alvin areni, kada je bio dvostruki strelac.
Osim toga, Jović je u istom mesecu upisao i asistenciju, te se istakao kao najbolji igrač grčke Superlige.
To su čelnici fudbalske elite Grčke znali da cene, pa su bivšem napadaču Milana, Fiorentine, Real Madrida, Ajntrahta iz Frankfurta, Benfike i Crvene zvezde, dodelili duplu nagradu!
- Ćao svima, želim da se zahvalim svima koji su glasali za mene za nagradu za igrača meseca, kao i za najbolji gol kola. Naravno, velika zahvalnost ide i mojim saigračima i celom stručnom štabu, jer bez njih ne bih uspeo da osvojim ova priznanja. Nastavićemo da radimo naporno kako bismo ostvarili naše ciljeve ove sezone. Hvala vam još jednom i vidimo se na stadionu! - rekao je Luka po dobijanju nagrada.
Inače, Jović je i nedavno u Kupu Grčke bio strelac u porazu protiv PAOK (1:3), dok je gol za Solunjane u tom duelu dao i drugi reprezentativac Srbije, Andrija Živković.
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