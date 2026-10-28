Fudbal

Železničar gazi sve pred sobom: Peti uzastopni trijumf za Kokovićevu četu (VIDEO)

У. Ћ.

28. 10. 2026. u 17:07

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"Dizelka" iz Kragujevca nosi sva tri boda.

Железничар гази све пред собом: Пети узастопни тријумф за Коковићеву чету (ВИДЕО)

FOTO: FK Železničar Pančevo

Fudbaleri Železničara iz Pančeva savladali su na stadionu "Čika Dača" u Kragujevcu ekipu Radničkog 1923 rezultatom 2:1 (2:0), u odloženoj utakmici drugog kola Superlige Srbije.

Klub iz Pančeva nastavio je pobednički niz u domaćem prvenstvu i upisao peti uzastopni trijumf. Ekipa Radomira Kokovića tako je stigla do 26 bodova i učvrstila se na trećem mestu, uz samo tri boda manje od drugoplasirane Vojvodine.

Glavnu ulogu u novom uspehu Pančevaca imao je Dejvid Ankej. Nigerijski napadač postigao je oba gola za goste, a posebno efikasan bio je u prvom poluvremenu, kada je mrežu Kragujevčana pogađao u 23. i 26. minutu. 

Ankej je tako nastavio sjajnu golgetersku seriju, pošto je na poslednja četiri prvenstvena susreta postigao pet pogodaka.

Fudbaleri Železničara imali su kontrolu nad utakmicom i nekoliko prilika da dodatno uvećaju prednost, ali ih nisu iskoristili. Radnički je u 63. minutu dobio priliku da se vrati u meč nakon što je, posle VAR provere, dosuđen penal zbog igranja rukom Obradovića. Glavčić je preuzeo odgovornost i smanjio na 1:2.

Domaći su do kraja pokušavali da izbegnu poraz, a najbolju priliku za izjednačenje propustio je Bukta u samoj završnici, kada nije iskoristio veliku šansu.

Radnički je tako ostao na petom mestu sa 20 bodova, dok Železničar nastavlja poteru za drugoplasiranom Vojvodinom.

Standings provided by Sofascore

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