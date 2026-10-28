Železničar gazi sve pred sobom: Peti uzastopni trijumf za Kokovićevu četu (VIDEO)
"Dizelka" iz Kragujevca nosi sva tri boda.
Fudbaleri Železničara iz Pančeva savladali su na stadionu "Čika Dača" u Kragujevcu ekipu Radničkog 1923 rezultatom 2:1 (2:0), u odloženoj utakmici drugog kola Superlige Srbije.
Klub iz Pančeva nastavio je pobednički niz u domaćem prvenstvu i upisao peti uzastopni trijumf. Ekipa Radomira Kokovića tako je stigla do 26 bodova i učvrstila se na trećem mestu, uz samo tri boda manje od drugoplasirane Vojvodine.
Glavnu ulogu u novom uspehu Pančevaca imao je Dejvid Ankej. Nigerijski napadač postigao je oba gola za goste, a posebno efikasan bio je u prvom poluvremenu, kada je mrežu Kragujevčana pogađao u 23. i 26. minutu.
Ankej je tako nastavio sjajnu golgetersku seriju, pošto je na poslednja četiri prvenstvena susreta postigao pet pogodaka.
Fudbaleri Železničara imali su kontrolu nad utakmicom i nekoliko prilika da dodatno uvećaju prednost, ali ih nisu iskoristili. Radnički je u 63. minutu dobio priliku da se vrati u meč nakon što je, posle VAR provere, dosuđen penal zbog igranja rukom Obradovića. Glavčić je preuzeo odgovornost i smanjio na 1:2.
Domaći su do kraja pokušavali da izbegnu poraz, a najbolju priliku za izjednačenje propustio je Bukta u samoj završnici, kada nije iskoristio veliku šansu.
Radnički je tako ostao na petom mestu sa 20 bodova, dok Železničar nastavlja poteru za drugoplasiranom Vojvodinom.
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