Kostov doneo prednost Zvezdi protiv Kopenhagena!

Blick-krig crveno-belih.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Poveo je Kopenhagen sa 0:1 na Marakani, ali Timi Maks Elšnik je izjednačio na 1:1 a potpuni preokret doneo je Vasilije Kostov u 42. minutu.

Mladi fudbaler crveno-belih je postigao spektakularan pogodak. Šutirao je sa oko 20 metara i pogodio desno rašlje.

Evo kako je to izgledalo: