Fudbal

Kostov doneo prednost Zvezdi protiv Kopenhagena!

В.М.

22. 10. 2026. u 19:34

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Blick-krig crveno-belih.

Костов донео предност Звезди против Копенхагена!

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Poveo je Kopenhagen sa 0:1 na Marakani, ali Timi Maks Elšnik je izjednačio na 1:1 a potpuni preokret doneo je Vasilije Kostov u 42. minutu.

Mladi fudbaler crveno-belih je postigao spektakularan pogodak. Šutirao je sa oko 20 metara i pogodio desno rašlje.

Evo kako je to izgledalo:

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