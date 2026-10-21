"Nisam mađioničar, ali..." Albert Rijera pred meč Crvena zvezda - Kopenhagen (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju danski Kopenhagen u četvrtak, 22. oktobra 2026. godine, od 18:45 časova na stadionu „Rajko Mitić“ u okviru 2. kola Lige konferencija.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Rijera je na početku bio kratak.

Albert Rijera je prvo obavestio medije da Lukasen neće igrati, dok je Bukari suspendovan. Ostali su tu i željni pobede.

O Kopanhagenu?

- Već imamo plan igre i znamo gde leži u naša snaga i jake strane Kopenhagena, ali i njihove slabe strane. Pokušaćemo da vidimo gde su njihovi problemi. Nisam mađioničar, ali znam plan i znam šta igrači treba da urade, da nemaju sumnju u sebe, ubeđen sam da je to tako. Tim su koji imaju dosta napadača, to je najbolje što imaju. Moramo da pokušamo da umanjimo loše strane. Nisam ovde da bih pričao o njima, već o mom timu. Ako razmišljamo o tome šta nas brine, dajem prednost onda vašem timu, tako da ću to zadržati za sebe. Nema mnogo tajni, ima dosta informacija, mogu samo da kažem da smo spremni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Da li znate startnih 11 igrača?

- Kao što sam već rekao samo dva igrača izostaju, svi su ostali dostupni. Drugi su svežiji i spremni, ali već sam odlučio ko će igrati, ali to naravno ne mogu reći da ne bih dao prednost protivniku. Siguran sam da bi cela ekipa volela da igra.

Osvrnuo se Rijera i na prošli meč između Zvezde i Kopenhagena.

- To je utakmica od pre 7 godina. Nadam se da nećemo pobediti samo preko penala, ovo je grupna faza, igramo drugačije. Poruka koju imam da pošaljem je da je sutra još jedna, vrlo bitna utakmica koju moramo da pobedimo, jer smo prvu izgubili, ali imamo još 15 u igri. Možda će i 8 bodova biti dovoljno, ali je uvek bolje osvojiti 15 nego 8 bodova.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Španac je uporedio srpsku i dansku ligu.

- Nezgodno je, sutra igramo jedni protiv drugih. Nakon sutrašnjeg dana možete da me to pitate, nakon što odigramo utakmicu, intenzitet, ritam, teško je uporediti. Španska i Premijer liga, koja je bolja, jedna je tehnička, jedna ima više ritma, teško je odabrati. Nakon utakmice sutra mogu bolje da odgovorim na vaše pitanje.

O njihovom golmanu.

- Hvala na informaciji, imaju dobrog golmana, to sam već znao. U fudbalu morate da odlučite šta vi hoćete, kao u životu. Naš tim hoće da uzme loptu, igramo presing i neću to promeniti. Naravno, moramo biti pažljivi, ali moj tim zbog golmana neće nikada čekati.

Konferencija za medije počinje u 13.30 časova, a vi je možete pratiti uživo na portalu Novosti.

Crvena zvezda je u prvom kolu izgubila od Lugana u gostima sa 3:2, dok je Kopenhagen na svom terenu slavio protiv Brage 3:0.