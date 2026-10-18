Ovako su Pančevci šokirali Partizan! Mat u tri poteza (VIDEO)

Fudbaleri Železničara iz lepe akcije došli do prednosti protiv crno-belih.

FOTO: FK Železničar Pančevo

Opasan napad imaju Pančevci i to su danas još jednom dokazali protiv Partizana, u derbiju 12. kola Superlige.

Izabranici Radomira Kokovića došli su u vođstvo već u 13. minutu, a strelac je bio David Anke. Bila je to kruna sjajne kontre i praktično mat u tri poteza.

Pogotku Železničara prethodio je opasan napad crno-belih, kada je Miladinović prošao po desnoj strani i uputio oštar pas po zemlji, ali je golman Popović dobro reagovao.

Odmah je iskusni čuvar mreže rukom izbacio loptu u polje, a ona je odmah došla do Simao Pedra na desnom krilu, koji je majstorski prevario Marija Jurčevića. Pretrčao je Angolac defanzivca gostiju i milimetarski precizno po zemlji uposlio Ankea. Nigerijac je pobegao čuvarima, utrčao na vreme i sa pet metara rutinski savladao Marka Miloševića.