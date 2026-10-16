GEBELS DA IM POZAVIDI: Nastavlja se rat na relaciji Real Madrid - predsednik La lige

Predsednik španske profesionalne fudbalske lige Havijer Tebas poznat je po svom animozitetu prema Real Madridu, ali sada je otišao korak dalje.

Credit: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Tebas je kritikovao Real Madrid 23 dana pošto je madridski klub zvaničnim saopštenjem zatražio neutralnog predsednika takmičenja.

Tebas je u objavi na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter) optužio upravu Reala da koordiniše nastupe svojih portparola, dok klupska televizija predvodi kampanju.

U nastavku poruke naveo je da je obrazac uvek isti: izdvajaju se situacije koje odgovaraju klubu, ponavljaju se optužbe, podstiču sumnje i označavaju neprijatelji. Prema njegovim rečima, takav pristup podseća na Gebelsove propagandne metode, zasnovane na sistematskom ponavljanju, stvaranju neprijatelja i podređivanju činjenica željenom narativu.

Tebas nije kritikovao samo televiziju već i rukovodstvo madridskog kluba, optužujući ga da usmerava nastupe ljudi koji javno zastupaju stavove Reala. Njegova poruka odnosila se i na rasprave o sudijskim odlukama, promenama termina utakmica koje je tražio klub i rasporedu događaja na stadionu.

Sukob je dodatno zaoštren posle madridskog derbija, u kojem je Atletiko savladao Real sa 2:1. Tebas je tada kritikovao televiziju Reala zbog, kako je ocenio, vršenja pritiska na sudije.

Real je 23. septembra odgovorio zvaničnim saopštenjem, u kojem je zatražio Tebasov odlazak i ocenio njegove javne izjave kao neprihvatljive. Klub je takođe poručio da predsednik La Lige nije vlasnik takmičenja.

Nešto više od tri nedelje kasnije, Tebas je nastavio polemiku još oštrijim rečnikom. Ovoga puta posebno je osporio način na koji Real Madrid TV izveštava o spornim sudijskim odlukama, uključujući video-snimke situacija koje klub smatra dokazima da je oštećen.

Za sada se čeka novi odgovor Reala na najnovije Tebasove optužbe.