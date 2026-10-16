Zvezda dovodi Špance

Zaokret politike crveno-belih

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Crvena zvezda kreće u potpunu fudbalsku revoluciju, a recept za budućnost prepisaće od trenutno neprikosnovenih vladara svetskog fudbala — Španaca! Kako je najavio generalni direktor kluba sa Marakane, Zvezdan Terzić, na najvećem srpskom stadionu se sprema sistemski zaokret kakav odavno nije viđen na ovim prostorima.

Plan rukovodstva šampiona Srbije je da špansku fudbalsku filozofiju ugradi u sve pore kluba, počev od razvojnog tima, preko omladinaca, pa sve do kadeta.

- Ja ne pamtim da je Zvezda ovako igrala tečno, dopadljivo, atraktivno, i to mora da bude naš put. To mora da bude put Crvene zvezde - otvorio je dušu Zvezdan Terzić, očigledno fasciniran modernim stilom fudbala kojem crveno-beli teže.

Prvi čovek crveno-belih otkriva da se ovih dana vodili intenzivni razgovori i da se uveliko prave konkretni koraci kako bi španski „pelcer“ postao zaštitni znak crveno-bele škole.

- Stvarno verujem u ovaj španski način igre, u španski način razmišljanja — sa visokim pritiskom gore, sa velikim posedom lopte, sa direktnim fudbalom. Ovih dana smo razmišljali, obavili smo dosta razgovora jer planiramo da španske trenere dovedemo i u Grafičar, i za trenera omladinaca i kadeta, i da pripremamo igrače dugoročno za ovo što se jednostavno pokazalo kao najbolje na svetu.

Terzić podseća da su rezultati „crvene furije“ na svim nivoima najbolji dokaz kojim putem srpski fudbal i Zvezda moraju da idu.

- Nisu Španci slučajno i prvaci Evrope i prvaci sveta, i sve mlađe kategorije su im prvaci - i omladinci, i kadeti, i svega ostalog.

Čelnik kluba sa Marakane nema dilemu kada je u pitanju sujeta, koja je često kočila ovdašnji fudbal. Terzić je jasno poručio da je učenje od boljih jedini pravi put ka evropskom vrhu.

- Znači, nije sramota ne znati, sramota je praviti se tvrdoglav i bandoglav i tvrditi da smo mi najpametniji na svetu. Ja to neću, dok ja budem odlučivao u klubu. Znamo put. Ne želim više da se Crvena zvezda muči, želim Crvenu zvezdu koja će da igra atraktivan fudbal - zaključio je Terzić.