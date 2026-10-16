Zvezdan Terzić: Reći ću ono bezobrazno - mi smo već šampioni!

Objasnio je i zašto tako misli već u oktorbu

FOTO: FK Crvena zvezda

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, ponovo je uzburkao domaću fudbalsku javnost.

U svom prepoznatljivom, samouverenom stilu poručio je da je pitanje šampiona Srbije za tekuću sezonu već rešeno i da crveno-beli nemaju pravu konkurenciju, iako je svestan da će njegove reči izazvati burne reakcije.

– Ja ću reći ono bezobrazno, prepotentno: mi smo već šampioni – počeo je Terzić u dahu, svestan šta će uslediti:

– Nadam se da će odgovoriti mnogi kritičari: „Evo ga opet Terzić, već je šampion“, ali ja verujem u moj tim, verujem u svoj klub, verujem u sve potencijale koje Crvena zvezda ima, pre svega na terenu. I tih šest ili osam bodova, koliko danas imamo prednost, daje nam za pravo da kažemo da ćemo u maju slaviti.

Iako na domaćoj sceni vidi već upisanu zvezdicu, prvi operativac kluba iz Ljutice Bogdana spušta loptu kada su u pitanju evropske ambicije. Proleće će, prema njegovim rečima, poslužiti kao poligon za stvaranje novog tima koji na leto mora da napadne Ligu šampiona, a taj proces će biti izuzetno komplikovan zbog odlaska legendi kluba.

– Moramo da iskoristimo ovu sezonu da pripremimo tim za kvalifikacije za Ligu šampiona naredne sezone. Taj put nije lak. Mi imamo jednu smenu generacija. Nama su otišli ili odlaze, ili će otići u narednom periodu neki igrači koji su mnogo doneli Crvenoj zvezdi — tu pre svega mislim i na Rodića, Kangu, Bena, Kataija, Ivanića — i to nije lako – priznaje Terzić.

Da bi bolje ilustrovao sa kakvim se izazovom klub suočava, Terzić je povukao paralelu sa najvećim fudbalskim klubom na planeti – Real Madridom.

– Videli smo Real Madrid kada je otišla jedna sjajna generacija koja je bila kičma tog tima: Kazemiro, Kros, Modrić, Benzema... Džaba njima milijarda kad ne mogu... Nije to tako lako kad ste u klubu koji očekuje da se stalno pobeđuje – zaključio je Zvezdan Terzić, jasno stavljajući do znanja da Zvezdu očekuje prelazni rok u kome neće biti prava na grešku.