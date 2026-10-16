Ovo je detalj zbog kog su u Zvezdi besni na suđenje protiv Lugana (VIDEO)

Sporan detalj rešio je pitanje pobednika

Foto: Printskrin/Arena sport

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su bolan poraz u Švajcarskoj, pošto su u završnici utakmice protiv Lugana ispustili prednost, a odlučujući pogodak primili sa bele tačke.

Ipak, upravo je situacija koja je prethodila jedanaestercu izazvala najveće polemike. U 88. minutu Mahmud Badžo je bio u duelu sa Bekamom Kastrom, nakon čega je nemački arbitar Florijan Badštibner pokazao na belu tačku. Anto Grgić je preuzeo odgovornost i pogodio za konačnih 3:2.

U taboru crveno-belih smatraju da je ključni detalj intenzitet kontakta između Badža i Kastra. Njihov utisak je da nije bilo dovoljno snažnog povlačenja rukama koje bi opravdalo dosuđivanje najstrože kazne, odnosno da je reč o duelu kakvih na fudbalskim utakmicama ima mnogo, ali se ne završavaju svi penalom.

Odluka sudije tako je postala glavna tema nakon utakmice, posebno zbog činjenice da je Zvezda do samog finiša imala rezultat koji joj je donosio povoljan ishod.

Nezadovoljstvo nije krio ni trener crveno-belih Albert Rijera, koji je posle meča oštro kritikovao suđenje i poručio da će tražiti od kluba da reaguje.

- Neću da budem suspendovan, zahtevam da se istraži ovo što nam se dešava. Zbog penala kada je golman sam pao nismo u Ligi Evrope. Sada nismo osvojili ni bod zbog penala koji je skandalozan. Može da se svira ovakvih 15 penala po meču – poručio je Rijera.

Španski stručnjak podsetio je i na raniju spornu situaciju iz evropskih kvalifikacija, ističući da je nezadovoljan odlukama koje su, prema njegovom mišljenju, uticale na rezultate njegovog tima.