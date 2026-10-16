Fudbal

Hajduk se stidi Torcide, hitno reagovali iz kluba!

М.П.

16. 10. 2026. u 09:39

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Iako je Hajduk ostvario veliku pobedu nad Ajaksom (2:1) u Ligi konferencije, istorijski trijumf ostao je u dubokoj senci huliganskog pira navijačke grupe Torcida.

Хајдук се стиди Торциде, хитно реаговали из клуба!

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Splitski klub je ekspresno reagovao zvaničnim saopštenjem, oštro se ogradivši od ponašanja dela svojih pristalica. 

- Hajduk uvek stoji uz svoje navijače, koji su tokom svih ovih godina pružali bezrezervnu podršku i bili pokretačka snaga – navijače koji timu daju krila u najtežim trenucima.

Ipak, kada dođe do situacija poput današnje, naša je dužnost da se izvinimo onima koji su došli na stadion da bodre tim – koji se nakon 16 godina vratio u evropska takmičenja – kao i hiljadama onih koji su pred ekranima pratili ovu istorijsku pobedu nad Ajaksom.

Takođe upućujemo izvinjenje organizatorima takmičenja, kao i upravi i igračima Ajaksa, koji su prisustvovali scenama koje svakako ne želimo da budu povezane sa nama u Evropi. Hajduk je učinio sve što je mogao i što je bio dužan da učini u skladu sa propisima UEFA; ipak, uprkos svim našim naporima, dogodilo se nešto na šta nismo ponosni – mada smo, kao klub, spremni da preuzmemo odgovornost.

Ova velika i značajna pobeda tima ne sme biti u senci događaja za koje se nadamo da se nikada više neće ponoviti. Stoga pozivamo sve da nastave da pružaju snažnu podršku klubu i igračima – koji zaslužuju da igraju pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka umeju da stvore - piše u saopštenju.

Podsećanja radi, pre i tokom meča, radikalne frakcije navijača šokirale su javnost sramnim antisemitskim pesmama, veličanjem Adolfa Hitlera i pominjanjem koncentracionih logora. Haos se preneo i na tribine, gde je zbog masovne bakljade u 77. minutu meč bio prekinut na čak 12 minuta.

Oglasila se čak i Vlada Hrvatske. 



 

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