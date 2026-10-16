Fudbal

Nakon ovog transfera Srbe razapeli na Bosforu

М.П.

16. 10. 2026. u 09:16

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Dolazak Lonija Vokera u Bešiktaš izazvao je polemike i pre nego što je američki bek stigao u Istanbul.

Након овог трансфера Србе разапели на Босфору

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa u četvrtak je ozvaničio saradnju sa turskim klubom, nakon što je dobio otkaz u NBA ekipi, ali se priča o njegovom transferu ubrzo našla u centru pažnje iz sasvim drugih razloga.

U raspravu se uključio Ibrahim Kutluaj, nekadašnji reprezentativac Turske i poznato televizijsko lice koje danas radi kao stručni konsultant za zvaničnog emitera Evrolige. Njegove ocene izazvale su reakciju Bešiktaša, koji je odlučio da javno odgovori na komentare o pozadini Vokerovog dolaska.

Kutluaj je izrazio sumnju u to da američki košarkaš može da preuzme ulogu pravog lidera ekipe. Prema njegovom mišljenju, Vokeru nedostaje košarkaški intelekt, dok njegov individualni kvalitet ne mora nužno da donese i odgovarajuću korist kolektivu.

Međutim, bivši turski košarkaš nije se zaustavio samo na proceni igračkih sposobnosti novog pojačanja Bešiktaša. Posebnu pažnju posvetio je okolnostima pod kojima je transfer realizovan, pomenuvši i srpskog agenta Miška Ražnatovića.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

- Loni Voker je odjednom potpisao za Bešiktaš nakon što je dogovorio da ga zastupa srpski agent Miško Ražnatović", izjavio je Kutluaj.

U svojim komentarima osvrnuo se i na činjenicu da je trener Bešiktaša Dušan Alimpijević takođe Ražnatovićev klijent. Upravo je povezivanje tih okolnosti izazvalo oštru reakciju turskog kluba.

Bešiktaš je izdao saopštenje u kojem je odbacio Kutluajeve insinuacije uz ocenu da se na taj način stvara pogrešna slika o profesionalnim kriterijumima kojima se klub rukovodio prilikom dovođenja američkog košarkaša.

- Kutluaj stvara percepciju da je transfer ovog igrača baziran na neprofesionalnim i subjektivnim kriterijumima jer trener i agent novog igrača su iz iste zemlje. To je prešlo granice komentarisanja i ta tvrdnja nema utemeljenje. Ako imate neke konkretne informacije ili dokumente koji se tiču ovih optužbi, recite ih javno", navodi se, između ostalog, u saopštenju Bešiktaša.

Klub je zatražio od Kutluaja da se izvini zbog izrečenih tvrdnji. Ukoliko do izvinjenja ne dođe, Bešiktaš je najavio da će zatražiti reakciju Evrolige.

Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.

Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️

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