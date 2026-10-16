Nakon ovog transfera Srbe razapeli na Bosforu
Dolazak Lonija Vokera u Bešiktaš izazvao je polemike i pre nego što je američki bek stigao u Istanbul.
Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa u četvrtak je ozvaničio saradnju sa turskim klubom, nakon što je dobio otkaz u NBA ekipi, ali se priča o njegovom transferu ubrzo našla u centru pažnje iz sasvim drugih razloga.
U raspravu se uključio Ibrahim Kutluaj, nekadašnji reprezentativac Turske i poznato televizijsko lice koje danas radi kao stručni konsultant za zvaničnog emitera Evrolige. Njegove ocene izazvale su reakciju Bešiktaša, koji je odlučio da javno odgovori na komentare o pozadini Vokerovog dolaska.
Kutluaj je izrazio sumnju u to da američki košarkaš može da preuzme ulogu pravog lidera ekipe. Prema njegovom mišljenju, Vokeru nedostaje košarkaški intelekt, dok njegov individualni kvalitet ne mora nužno da donese i odgovarajuću korist kolektivu.
Međutim, bivši turski košarkaš nije se zaustavio samo na proceni igračkih sposobnosti novog pojačanja Bešiktaša. Posebnu pažnju posvetio je okolnostima pod kojima je transfer realizovan, pomenuvši i srpskog agenta Miška Ražnatovića.
- Loni Voker je odjednom potpisao za Bešiktaš nakon što je dogovorio da ga zastupa srpski agent Miško Ražnatović", izjavio je Kutluaj.
U svojim komentarima osvrnuo se i na činjenicu da je trener Bešiktaša Dušan Alimpijević takođe Ražnatovićev klijent. Upravo je povezivanje tih okolnosti izazvalo oštru reakciju turskog kluba.
Bešiktaš je izdao saopštenje u kojem je odbacio Kutluajeve insinuacije uz ocenu da se na taj način stvara pogrešna slika o profesionalnim kriterijumima kojima se klub rukovodio prilikom dovođenja američkog košarkaša.
- Kutluaj stvara percepciju da je transfer ovog igrača baziran na neprofesionalnim i subjektivnim kriterijumima jer trener i agent novog igrača su iz iste zemlje. To je prešlo granice komentarisanja i ta tvrdnja nema utemeljenje. Ako imate neke konkretne informacije ili dokumente koji se tiču ovih optužbi, recite ih javno", navodi se, između ostalog, u saopštenju Bešiktaša.
Klub je zatražio od Kutluaja da se izvini zbog izrečenih tvrdnji. Ukoliko do izvinjenja ne dođe, Bešiktaš je najavio da će zatražiti reakciju Evrolige.
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