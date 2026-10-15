DA LI JE BIO PENAL? Oglasio se sudijski ekspert, evo šta kaže o spornom momentu na meču Lugano - Zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Luganu 3:2, a pobedonosni gol domaćin je postigao sa "bele tačke".

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Upravo zato na skeneru Zdravka Jokića našla se odluka Florijana Badštubnera, nemačkog sudije.

Jokić je istakao na početku da je Nemac sudija iz druge kategorije.

- Sudija je druge kategorije. Došao je na listu ove sezone. Naše sudije kada sude sa druge liste, prvo sude mlađim kategorijama... Bundesliga je jaka liga, te oni ne sude isti rang ko druge zemlje. Ne bih imao neke zamerke na njegovo suđenje. Viđena je samo jedna situacija - rekao je Jokić, a potom govorio o toj situaciji - penalu za Lugano u 88. minutu.

- Stalno pričamo da naši igrači koriste ruke, čak i u situacijama kada je to opasno, u kaznenom prostoru. UEFA instrukcije su, kada igrač drži igrača sa obe ruke, prekršaj je uvek, osim ako je mali intenzitet. Vidi se da je sprečio igrača koji je želeo da igra. Dugo je sve trajalo, UEFA, kaže "šta publika očekuje u toj situaciji?" Mislim da je slabost naših igrača što koriste ruke u šesnaestercu. Ovde se radi o tome da igrač treba da istrči ispred igrača i da mu isparira.

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