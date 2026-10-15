Milan deklasirao Salcburg, Sise ispisao istoriju, a Sanderlend se spasao blama u 93. minutu!

Uzbudljivo je u Ligi Evrope i ovog četvrtka.

AP Photo/Ana Brigida

Fudbaleri Milana savladali su Salcburg na gostovanju sa 4:0 u drugom kolu Lige Evrope, a meč je obeležio 19-godišnji Alfađo Sise, koji je postigao het-trik. Istovremeno, Sanderlend je izbegao neprijatno iznenađenje i pobedio portugalski Torense sa 2:1, golom u trećem minutu sudijske nadoknade.

Sise je pogađao u 15, 32. i 49. minutu, čime je sa 19 godina i 358 dana postao najmlađi italijanski fudbaler koji je postigao het-trik u evropskim klupskim takmičenjima. Vezista, koji je u Milan stigao iz Katancara, do velikog podviga došao je na svom sedmom nastupu za „rosonere“.

Konačan rezultat postavio je Gonzalo Ramos, kojem je to bio drugi gol na osam utakmica.

Zapaženu ulogu imao je i Omari Hačinson, koji je na pozajmici iz Notingem Foresta, dok je odbrana Milana, u kojoj su bili Strahinja Pavlović, Koni de Vinter i Fikajo Tomori, gotovo u potpunosti zaustavila napade domaćina.

Za razliku od Milana, Sanderlend je do pobede stigao mnogo teže. Torense, portugalski drugoligaš koji je plasman u Ligu Evrope izborio osvajanjem nacionalnog Kupa i pobedom nad Sportingom u finalu, bio je nadomak iznenađenja.

Ekipa Režisa Le Brija dugo je imala problema da probije odbranu rivala, koji je vodio više od pola sata.

Ipak, Sanderlend je u završnici uspeo da preokrene rezultat i pogotkom u 93. minutu stigne do pobede od 2:1.

Liga Evrope, 1. kolo:

Sparta - Lilstrem 1:1

AZ - Hapoel B.Š 2:1

Leh - Leverkuzen 0:4

Celje - Omonija 0:3

Lion - Kristal Palas 3:2

Salcburg - Milan 0:4

USG - Sosijedad 1:1

Torense - Sanderlend 1:2

21:00 Benfika - Seltik

21:00 Bornmut - Šturm

21:00 Selta - Juventus

21:00 Ferencvaroš - Plzen

21:00 Dinamo Z - Anderhleht

21:00 Jagelonija - Ararat

21:00 NEC - Levski

21:00 Marsej - Olimpijakos

21:00 Ren - OFI

21:00 Hofenhajm - Bešiktaš